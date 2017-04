La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/abr/2017 DT de Villa Dálmine: "Este partido me sirve para evaluar y tomar decisiones"









NOTICIA RELACIONADA: Villa Dálmine sigue en caída libre El entrenador Felipe De la Riva brindó sus impresiones tras la derrota ante Instituto. Aseguró que "la situación es muy preocupante" y que el objetivo es "sacar más puntos que partidos jugados" para que "no se siga deteriorando el promedio". En lo que fue apenas su tercer día en Villa Dálmine, el entrenador Felipe De la Riva ya debió analizar un partido de su equipo en cancha y no puso mayores reparos a pesar que sólo tuvo dos entrenamientos con el plantel. "En el primer tiempo el equipo estaba mejor que el rival, pudimos haber convertido, pero en cada perdida en la mitad de la cancha, cuando el rival salía de contragolpe, sufrimos demasiado, más de la cuenta. En el primer gol, entre Demaio y Zamponi perdieron una pelota en la mitad de la cancha y el rival avanzó 40 metros sin oposición y fue gol. Ahí cambió el partido, a pesar que lo seguimos yendo a buscar y pudimos haber encontrado el empate en ese mismo primer tiempo en otra jugada de Ruiz. Después, el segundo tiempo ya nos costó muchísimo", explicó el DT Violeta. "Vamos a trabajar en base a lo que vimos hoy. Creo que hay material, hay cosas que me gustaron. El chico (Pablo) Ruiz hace todo bien; para mí, (Fabrizio) Palma tiene mucho para dar, mucho para crecer; y hay otros lugares del campo en los que tenemos que mejorar. Nosotros no nos casamos con nadie: vamos a poner a los que mejor están porque necesitamos sacar resultados. El plantel lo sabe, porque fuimos claros con ellos. Cada uno sostiene la camiseta con rendimiento y por ahí hay sectores del campo en los que ese rendimiento no es el mejor y en esos lugares tenemos que cambiar y mejorar", agregó el uruguayo. En ese sentido, le dio importancia a este encuentro que calificó de "muy difícil para el cuerpo técnico" por la escasa preparación con la que contó: "Este partido me sirve para evaluar y tomar decisiones. El lunes (por ayer) ya comenzamos a trabajar nuevamente para tratar de mejorar esta situación que es muy preocupante. El equipo sacó 16 puntos de los últimos 69 y eso es preocupante porque en algún momento se paga. Así que hay que tratar de revertirlo lo antes posible". En cuanto al objetivo con el que asumió el cargo para lo que resta del campeonato, De la Riva fue claro: "Hay que sumar claramente. Mi idea y lo que hablamos con la dirigencia es que vine a dirigir 18 partidos y que tenemos que hacer más puntos que partidos jugadores. Ése es el objetivo para que no se siga deteriorando el promedio. Después, en julio se verá qué pasa" Y en el cierre, por iniciativa propia, el DT le dedicó un párrafo especial al apoyo que sintió para el equipo de parte de los simpatizantes: "Quiero agradecer sinceramente cómo se comportó la gente con el plantel. En estos momentos malos, me ha tocado estar en clubes donde la gente no apoya. Y la verdad es que acá la gente apoyó, alentó y empujó. Eso es buenísimo y ojalá que la gente pueda sostener eso, porque si toma esa postura de alentar en las malas va a ser más fácil sacarlo adelante. Así que agradecer desde mi lado y desde los jugadores también. Si tenemos ese apoyo va a ser más fácil. Si la cancha se pone una caldera de insultos y reproches, va a ser muy difícil. Por eso quiero rescatar lo de la gente".

POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS, DE LA RIVA DEBIÓ SEGUIR EL PARTIDO DESDE LA PLATEA.



