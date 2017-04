La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 26/abr/2017 La UOCRA analiza medidas si el pre-fabricado de la obra de Axion se realiza fuera de la ciudad







Así lo advirtió el secretario general, Oscar Villarreal. La empresa que se adjudicó los trabajos de piping, la brasileña Andrade Gutiérrez, haría parte de los montajes previos a la instalación en otros distritos, lo que repercutiría en una menor contratación de mano de obra local. La seccional Campana de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) analiza tomar medidas de fuerza si el pre-fabricado del montaje que se realiza en la planta de Axion energy se realiza fuera de la ciudad. Así lo advirtió ayer el secretario general del gremio, Oscar Villarreal, a la salida de una serie de audiencias mantenidas en la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense con contratistas y subcontratistas de la refinería. Anunció que hoy se estarán efectuando asambleas en los sectores de trabajo para definir las acciones a seguir. "Estamos muy preocupados porque la empresa que se adjudicó el trabajo más importante, Andrade Gutiérrez, haría el trabajo de piping fuera de la ciudad. Es un proveedor de una jurisdicción lejana, que no permitiría la contratación de mano de obra local en lo que refiere al prefabricado, como cañistas y soldadores", señaló Villarreal. "Vamos a tener que resolver con compañeros trabajadores a ver cuáles son las medidas que vamos a llevar a cabo. Queremos defender que el grueso de este trabajo tan importante se haga acá por la conveniencia de todos", aseguró. De acuerdo al gremialista, el pre-fabricado demandaría por los menos 200 personas, cantidad que "quizás podría llegar a 300 en algún momento". Por eso, al tiempo que reconoció que existen "intereses" por bajar "los costos comerciales", dijo que tanto Axion como sus contratistas deben "entender la situación social, política y laboral que se vive en Campana". "Creemos nosotros que si no hay una medida inteligente de la otra parte, nos vamos a tener que ver en dificultades a las que tratamos de no llegar. Pero debemos garantizar la mayor cantidad de puestos de trabajo para nuestros compañeros y sus familias", dijo Villarreal. "Nosotros entendemos que el pre-fabricado se puede hacer aquí, y de lo contario, quienes planearon esta ampliación deberían buscar la manera que la parte más importante se haga acá. Si se analiza, todas las veces que anunciaron las inversiones de esta obra siempre hicieron hincapié en la inmensa cantidad de fuentes laborales que iba a acarrear", añadió. Y marcó la urgencia de que los trabajos comiencen cuanto antes al afirmar que hubiese preferido que las respuestas "llegaran ayer". También al respecto de la situación dentro de la refinería, hizo referencia a otros frentes de tormenta como la supuesta intención por parte de la empresa de no respetar el convenio de trabajo de UOCRA desconociendo "especialidades" laborales establecidas. Por otra parte, comentó que existen "actitudes de directivos de terceros y del dueño de casa que por caminos paralelos hacen consulta con la gente para dejarlos en su plantel", lo que a ellos no les "molesta" siempre y cuando se hagan "de frente". "Bienvenido sea para los compañeros trabajadores, pero lo que si nos molestan son las formas. Estamos acostumbrados que las cosas se hagan de frente, deberían comunicarse de institución a institución", sostuvo.

Referentes de la UOCRA Campana, ayer, en la sede de la calle Sívori del Ministerio de Trabajo.





"Queremos defender que el grueso de este trabajo tan importante se haga acá por la conveniencia de todos", aseguró Villarreal.



