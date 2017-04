El Sindicato Municipal le respondió al intendente Abella

NI LOS PEORES NI LOS MEJORES Tras la entrada en vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo, que acarreó una importante recomposición salarial en el básico de los municipales, Abella ha destacado ante cada nuevo conflicto gremial que sus empleados están en un escalafón remunerativo superior con respecto a la mayoría de los distritos bonaerenses. Consultado ayer por La Auténtica Defensa, Barrichi difirió de la opinión del intendente y dijo que si bien los sueldos que paga la gestión "no son los peores, tampoco son los mejores" de toda Buenos Aires. "Hay muchos más altos. Él dice eso porque quiere desviar el tema", dijo. "Nosotros logramos una recomposición muy buena, y hoy podemos decir que podemos ir al compás de la inflación, pero ni siquiera eso nos quiere dar, porque si se fijan en estos tres meses del año hubo aumento de precios del 6%. Si nos da el 10% de suba, en dos meses no nos sirve más", sostuvo el dirigente gremial. Carlos Barrichi advirtió que irán a la Justicia si el Ejecutivo realiza una quita salarial por la "retención de tareas". Y le pidió al intendente que si tiene pruebas de que son una mafia "que las ponga sobre la mesa". El líder de los municipales advirtió que irán a la Justicia si el Ejecutivo realiza una quita salarial por la "retención de tareas" que los trabajadores llevan adelante desde el viernes. Le pidió al intendente que si tiene pruebas de que son una mafia "que las ponga sobre la mesa". El secretario general del Sindicato de Trabajores Municipales de Campana (STMC), Carlos Barrichi, salió ayer a responderle al intendente Sebastián Abella: aseguró que cualquier quita salarial es "ilegal" y cuestionó las acusaciones lanzadas desde el Municipio sobre un sector de la dirigencia gremial. "Nosotros hemos dicho que la retención de tareas no tiene descuentos, así que esperamos que la gente confíe en lo que le decimos y en lo que ha manifestado ayer el ´Cholo´ García, nuestro secretario general, diciendo que es ilegal", afirmó Barrichi. El lunes Abella había anunciado que las horas no trabajadas desde el viernes por los trabajadores municipales serían descontadas del sueldo de mayo, siempre y cuando el Ministerio de Trabajo lo avale. En ese sentido, Barrichi no solo criticó la intención del Municipio, sino que también acusó de "complicidad" a la cartera laboral por enviar agentes a cada secretaría para constatar quiénes se están plegando al paro. "Me parece una locura que el Municipio maneje al Ministerio de Trabajo. Si fuese así, en qué manos caímos, porque los trabajadores no tendríamos defensa y estaríamos ante una complicidad", sostuvo. De acuerdo al dirigente gremial, la medida de fuerza –que consiste en una paro en el lugar de trabajo de 4 horas y que tiene previsto finalizar hoy- ha paralizado los servicios de manera "total", con excepción de alguna áreas que no se puede abandonar "porque son esenciales e ininterrumpibles", como la atención en el Hospital. "Y en otros casos algunos trabajadores no han acatado porque seguramente se sienten presionados y amenazados por algunos de los jefes que le dicen que les van a descontar las horas y el premio", señaló Barrichi. "En ese sentido, iremos a reclamar donde corresponde. Así que a los trabajadores les pido prudencia, calma, tranquilidad, y que sepan que el sindicato, más allá de lo que quieran hacer creer, siempre defiende a los trabajadores", añadió. Barrichi aseguró que el Municipio no respeta la Ley 14.656 ni el Convenio Colectivo de Trabajo, de los cuales "la paritaria que es lo más importante". Reconoció que antes de la sanción de esa legislación las instancias de aumento salarial "se llamaban así pero en verdad no lo eran" porque "el que decidía era el Ejecutivo", aunque consideró que el espíritu de negociación tampoco se respeta ahora a pesar de estar reglamentado. "(La paritarias) Son para negociar entre el Ejecutivo y el Sindicato, cosa que se venía haciendo hasta el jueves", expresó. El secretario general acusó al intendente de haber frenado las discusiones al dar "unilateralmente un porcentaje irrisorio" de suba, incluso más bajo que el que ya tenía pre-acordado para el primer semestre del año. "Nos pareció que era una falta de respeto que no reconozca ni a su propia comisión negociadora paritaria", comentó. "A partir de ahí, salió a decir un montón de cosas que no son cierta. Esperemos que reflexione. Es apresurado lo que hizo", agregó el sindicalista. Y confirmó que desde el jueves no han vuelto a ser convocados. Este miércoles a las 11, cuando concluya la última medida de fuerza municipal, habrá asambleas en los sectores de trabajo en las que se votará el rumbo a encarar. No se descarta apelar a la intervención de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo.), más aun teniendo en cuenta que su titular, Rubén García, dejó en claro que están listos para intervenir si son llamados. Más allá de la escalda del conflicto, Barrichi afirmó que la negociación sigue "en vigencia", fustigando a Abella por "presionar a los trabajadores diciéndoles que si no hay arreglo les va a subir lo que él quiere". "El intendente debe tener en claro que la paritaria es obligatoria", remarcó. Y le contestó al jefe comunal su acusación de tener una motivación política: "Indirectamente, todos tenemos un pie en la política. Lo gremial es política, y nosotros vamos a seguir con la nuestra: defender al trabajador municipal". "De mi parte estoy tranquilo porque sé que no he hecho nada, y menos como para que me tilden de mafioso. Si tiene pruebas que las ponga sobre la mesa. Es una cosa que no la voy a aceptar y creo que la comisión directiva menos", dijo Barrichi. Ayer por la tarde, desde el Sindicato distribuyeron una solicitada exhortando a Abella a presentar pruebas ante la Justicia para sostener sus dichos. "Les pido a los vecinos que Campana que no se dejen llevar por los comentarios del Municipio a los trabajadores", expresó el secretario general. Y acusó una bajada de línea desde el Gobierno nacional, el cual, según Barrichi, "quiere destruir a los gremios diciéndoles a los trabajadores que tienen otra clase de dirigentes".

EL SECRETARIO GENERAL DEL STMC TAMBIÉN CUESTIONÓ LA INTERVENCIÓN QUE EL MUNICIPIO LE PIDIÓ AL MINISTERIO DE TRABAJO. Y SEÑALÓ QUE LOS TRABAJADORES QUEDARÍAN INDEFENSOS ANTE ESA POSIBLE COMPLICIDAD. AMENAZAS: ¿HAY UN AUDIO? Según trascendió ayer de fuentes del Sindicato Municipal, el gremio tendría en su poder un audio del diálogo entre Abella y Barrichi que posteriormente derivó en la denuncia por amenazas del Intendente contra el Secretario General del STMC. Al respecto, desde el sindicaato dejaron entrever que no se aprecia ninguna afirmación del tenor de lo denunciado por Abella. El material sería presentado el próximo miércoles 3 de mayo, fecha a la que fue citado Barrichi para declarar ante el fiscal Alejandro Irigoyen, de la UFI 2, quien está a cargo de la causa.



