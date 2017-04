P U B L I C



En la década del ochenta, en la Universidad de San Pablo se inauguró la carrera de Ciencias de la Comunicación. La elegí porque era una propuesta joven, a partir de ésa base optaríamos en segundo año por Cine, Publicidad, Relaciones Públicas, Periodismo, Ediciones o Turismo. Era un edificio moderno de dos pisos, con un bar rodeado de jardines. Al costado, otros tres edificios menores acogían a los estudiantes avanzados. Había una imprenta en dónde se enseñaba todo sobre los misterios del papel, la radio universitaria la programábamos nosotros y una biblioteca en la que aún me pierdo en sueños. Un campus enorme y selvático albergaba otras dieciséis facultades, un Hospital Universitario y dos clubes con piletas olímpicas. Recuerdo que en ochenta y cinco tuvieron que decretar un tiempo máximo para que los estudiante se recibieran, porque en ése entonces ya había alumnos crónicos. Se ve que no querían dejar el Paraíso. Eso sin contar el pabellón de residencia, en dónde habitaban los que venían a estudiar de toda Latinoamérica. Todo gratis, al que accedíamos tras un riguroso examen de ingreso. Las mejores fiestas las daban los estudiantes de Física. La mejor comida, el restaurante de Quimica. En Filosofía y Letras escuché a Borges, que por el aura de su ceguera parecía estar en todos los mundos al mismo tiempo. Abogados gratis, en Derecho. Y en Comunicaciones, entendí por qué es importante hacer lo que a uno le gusta. Jóvenes Panópticos no dejen de estudiar. La universidad, sea adónde fuere, es lo más grande que hay... No importa la adquisición de contenidos. Es una iniciación que no se la pueden perder!

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

Por Fabiana Daversa



