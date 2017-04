Durante su visita a Campana, los titulares de las carteras de Educación de Nación y Provincia se refirieron a la discusión salarial con los maestros. Convocarán "en breve" para una nueva negociación a los gremios bonaerenses. En la rueda de prensa que ofrecieron tras presentar el programa "Asistiré", los titulares de las carteras de Educación de Nación y Provincia, Esteban Bullrich y Alejandro Finocchiaro, se refirieron al conflicto docente: al tiempo que Bullrich aseguró que Nación sí está cumple con la Ley de Paritaria Nacional –algo cuestionado por los gremios-, Finocchiaro sostuvo que la situación en provincia "está normalizada". Según Bullrich, la Ley de Paritaria Nacional "ya se cumplió" si se tiene en cuenta que el Gobierno le ha dado "un aumento a los docentes del 72% en el piso desde que Mauricio Macri es presidente" "Lo que estamos esperando, como se los planteé a los gremios con mucha claridad del 20 de diciembre, es que hasta que no se resuelvan las paritarias provinciales, nosotros no vamos a avanzar", comentó. El funcionario macrista celebró que las negociaciones provinciales en Córdoba y Santa Fe, donde venían retrasadas, se hayan cerrado, y consideró que en los distritos de Cambiemos se mantienen sin acuerdo por un tema de "política". "La verdad es que están quedando (sin cerrar) los dos distritos donde gobierna Cambiemos, que es un poco llamativo. Creemos que eso marca la motivación política que hay detrás de esta protesta", afirmó en referencia a Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Por su parte, Finocchiaro señaló que están "dialogando con los gremios" y anunció que "a la brevedad" la Gobernación estará "convocando a una nueva mesa" de negociación. "Esperemos que el dialogo informal fructifique", deseó, y destacó que con los docentes en las aulas la discusión se ve favorecida: "Ayuda no solamente a la paritaria sino a la sociedad en su conjunto". En ese sentido, consideró que "la situación está normalizada" ya que en los últimos días hubo clases sin interrupciones. En tanto, adelantó que los días perdidos por huelga se recuperarán "en parte en las vacaciones de invierno, en parte en jornadas docentes y en parte en diciembre". "Depende porque no todas las escuelas tuvieron la misma cantidad de días de paro", aclaró.

ALEJANDRO FINOCCHIARO Y ESTEBAN BULLRICH, AYER EN NUESTRA CIUDAD.



Conflicto docente:

Mientras Bullrich afirmó que el Gobierno cumple con la paritaria nacional, Finocchiaro sostuvo que las clases están ”normalizadas”

