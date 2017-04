Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que "la basura tapona los desagües y anega las calles con facilidad". Además reiteraron que pueden ser causa de focos infecciosos e inundaciones. La Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Municipio vuelve a solicitar a los vecinos que eviten arrojar en los parterres sus residuos y pide a la comunidad en general que no lo haga en la vía pública. Los parterres viales, más conocidos como canteros, son las islas de seguridad central utilizadas en las avenidas de la ciudad para dividir el sentido de circulación, servir de refugio a los peatones, aumentar la superficie de absorción y presentar especies arbóreas. "Sorprende ver, sin embargo, que aún hoy luego de haberse realizado campañas de concientización por parte del Municipio para que los vecinos no depositen su basura en los parterres, esto continúe sucediendo. Hecho que, ante sucesos inesperados, puede ser causa de focos infecciosos e inundaciones", alegaron desde Ambiente. Y agregaron: "Teniendo en cuenta las fuertes lluvias que tuvieron lugar en los últimos tiempos, cuando la basura tapona los desagües y anega las calles con facilidad, este tipo de situaciones deberían ser cada vez menos comunes". Por eso, la Subsecretaría vuelve a solicitar a los vecinos ser responsables a la hora de disponer sus residuos domiciliarios. Asimismo recuerda que, según ordenanza municipal, cada frentista debe poseer un canasto para disponer sus residuos domiciliarios. Y que los restos de pasto deben estar embolsados y dispuesto a una altura tal que su retiro sea más accesible, se evite el contacto con animales, y se impida su dispersión en caso de lluvias.



Solicitan no depositar residuos en los parterres

