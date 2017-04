La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 26/abr/2017 Nacional B:

CUATRO AÑOS DESPUÉS La última vez que Villa Dálmine había sufrido cuatro derrotas consecutivas fue en entre el 13 de abril y el 11 de mayo de 2013, durante la parte final del campeonato 2012/13 de la Primera B Metropolitana. En aquella oportunidad, el Viola sumó cinco traspiés seguidos: 1-0 vs Colegiales como visitante; 1-0 vs Armenio como local; 2-1 vs Temperley como visitante; 2-0 vs Villa San Carlos como local; y 2-0 vs Almagro como visitante. Después de dos grandes campañas en la segunda división del fútbol argentino y el brillante inicio del actual campeonato, el Violeta gozaba de una holgura con la que ya no cuenta. Y si bien no está apremiado hoy, debe empezar a sumar para evitar acercarse a la zona roja. El sexto puesto obtenido en el campeonato 2015 del Nacional B y la quinta ubicación alcanzada en el Torneo de Transición 2016 habían generado un importante colchón de puntos para Villa Dálmine en la tabla de los Promedios. Encima, aquel comienzo descollante de la actual temporada (logró 13 de los primeros 15 puntos) le agregó otra cuota extra de tranquilidad y, así, el Violeta dejó de lado la calculadora (llegó a tener 1,559 de promedio). Sin embargo, en las siguientes 23 fechas, el equipo de nuestra ciudad apenas cosechó 16 puntos (promedio de 0,696) y de esa manera retrocedió hasta el 11º puesto en la tabla de los promedios. Y, de golpe, casi sin darse cuenta, debió prestarle atención nuevamente a la calculadora. Incluso, el propio Felipe De la Riva ya hizo hincapié en esta racha negativa: "Es preocupante, porque en algún momento se paga. Así que hay que tratar de revertirlo lo antes posible", señaló el flamante DT de Villa Dálmine. "Mi idea y lo que hablamos con la dirigencia es que vine a dirigir 18 partidos y que tenemos que hacer más puntos que partidos jugadores. Ése es el objetivo para que no se siga deteriorando el promedio", agregó el entrenador uruguayo. Pero, ¿cuál es la realidad del Violeta en los Promedios? La tabla lo muestra con cierta holgura en este momento, con 122 puntos en 91 partidos (1,340), aunque es difícil analizar la situación con precisión por la variedad de "fórmulas" que manejan los equipos que se encuentran con menor promedio. En cuanto a los que dividen por la misma cantidad de encuentros tiene a cuatro por debajo: Juventud Unida (115/91), Estudiantes de San Luis (112/91), Central Córdoba (110/90) y Atlético Paraná (102/91). Quizás, éste sea el mejor parámetro que tenga hoy el equipo de nuestra ciudad. Y una buena medida para tratar de mantener, al menos, la línea que ocupa hoy. Mientras tanto, si cumple con el objetivo que se propuso De la Riva (sumar más puntos que partidos jugados), Villa Dálmine terminaría, como mínimo, con 1,3 de promedio, un número que le garantizaría la permanencia, aunque le impondría obligaciones para la próxima temporada (se estima que habría seis descensos). Así, sin dudas, lo que más preocupa al Violeta hoy no son los números, sino el rendimiento del equipo, porque para poder sumar esas unidades necesita sí o sí mejorar en ese aspecto. Y de forma urgente. PROGRAMACIÓN Por la 30ª fecha del Nacional B, Villa Dálmine visitará este sábado a Chacarita en un encuentro que fue programado para las 20.05 horas y que contará con televisación de TyC Sports. En tanto, el árbitro designado para este encuentro es Pablo Echavarría, quien dirigirá al Violeta por primera vez en el actual campeonato. Para visitar al Funebrero, el entrenador Felipe De la Riva podrá volver a contar con Ariel Coronel y Federico Recalde, quienes cumplieron sus respectivas suspensiones y estarán a disposición del DT, que realizaría varios cambios para la presentación en San Martín. NACIONAL B - FECHA 30 SÁBADO 13.05 horas: Nueva Chicago vs G. Brown (PM) / Diego Ceballos (TV) 14.45 horas: Juventud Unida (G) vs Almagro / Hernán Mastrángelo 15.30 horas: Flandria vs Central Córdoba (SdE) / Luis Lobo Medina 20.05 horas: Chacarita vs Villa Dálmine / Pablo Echavarría (TV) DOMINGO 15:30 horas: Los Andes vs Ferro / Pablo Dóvalo 15.45 horas: Argentinos Juniors vs Brown (A) / Luis Álvarez (TV) 17.00 horas: San Martín (T) vs Douglas Haig / Alejandro Castro 17:00 horas: Crucero Del Norte vs Estudiantes (SL) / Gerardo M. Cedro 17.00 horas: Gimnasia (J) vs All Boys / Ramiro López 19.00 horas: Santamarina vs Boca Unidos / Juan Pablo Pompei MIÉRCOLES 21.00 horas: Instituto vs Atlético Paraná / Mariano González

