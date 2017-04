El partido servirá para presentar al plantel Tricolor que jugará la División de Honor. Esta noche, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana, que se encuentra en plena preparación para afrontar la División de Honor, recibirá a la Selección Argentina Sub 23 en un partido que servirá para presentar al plantel que conformó el Tricolor para participar del campeonato 2017 de la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). El plantel que conducirá nuevamente Miguel Mudir estará compuesto por: Esteban Simaro y Juan Pablo Romero (armadores); Mauricio Viller, Guillermo García y Mariano Giustiniano (receptores-punta); Gabriel Arroyo, Iván Potemsky y Daniel Galván (centrales); Lucas Gregoret y Leandro Schirno (opuestos); Rodrigo Michelón y Lautaro Priotti (líberos). El encuentro comenzará a las 20.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209. La entrada general tendrá un valor de $50, mientras que para los deportistas de la institución será un alimento no perecedero.

Voley:

Ciudad recibe hoy a la Selección Argentina Sub 23

