Febrero de 1991. Será coincidencia o destino, vaya uno a saber...pero cada vez que concurro a una cancha, vivo a pleno mi pasión deportiva. Siempre una anécdota, un encuentro, una visita ilustre, una emoción. Y en esta oportunidad, en una tarde seminubosa, en el barrio de Caballito, en el estadio de los "verdes" de Ferro C. Oeste, dos jugadores que anteriormente militaron en Villa Dálmine, estarían frente a frente en la categoría mayor del fútbol de Primera de AFA. Gustavo Pablo Balugano nació en la ciudad de Zárate, el 26 de octubre de 1966 y se inició en las inferiores del Club Ferroviarios Unidos de su tierra natal. Integró la selección juvenil de aquel medio en el Torneo de la Federación del Norte y entonces llega a préstamo a Villa Dálmine. Luego de rendir el exámen de ingreso se radica en Campana y se propone cosas mayores. A los 22 años integra el plantel "violeta" que se consagra Campeón de Primera "B" Metropolitana 88/89, su ascenso al Nacional "B" y en ese momento sexto título de la citada institución. Una bandera que decía "La barra de la Torre" asomó en su primera vuelta olímpica, en aquel 25 de febrero de 1989, cuando el local, al igualar 0 a 0 ante Nueva Chicago, conseguía un halago muy difícil de olvidar para este joven de estudios secundarios que tenía como música preferida el rock y como cantante favorito a Miguel Mateos "Zas". Por Villa Dálmine pasaron dos Céliz y ambos fueron en su tiempo titulares en Primera. Uno se lamó José Alberto, nacido el 12 de octubre de 1960 en la provincia de Santiago del Estero. Su técnico preferido fue Hector Rodolfo Veira, al cual conoció en su paso por Banfield. A este valor de tez morena y aquilatada experiencia le decían Falucho. El otro Céliz era Sergio José, quien llegó a suelo campanense de esa inagotable cantera rosarina. Lució la camiseta de los "canallas" de Rosario Central. El "Pepe" ancló en Campana en la época en la cual Heriberto Righi, también ex integrante banfileño (fue arquero), era el director técnico, luego sustituído en la misma temporada por Roberto Resquin. El 28 de setiembre de 1985, por la fecha 30 de Campeonato de Primera B, Villa Dálmine perdía 3 a 1 como local ante su clásico rival All Boys. El Violeta reunía un conjunto compuesto por buenos valores, pero los "Albos" no le iban en zaga. Por ejemplo: Néstor Fabbri; el uruguayo ex San Lorenzo Hernán Sosa; y el puntero ex Racing Héctor Scotta (hermano de Alberto), entre otros. La síntesis de ese partido sería: Villa Dálmine: Salvaggio; Fahy, Sergio Céliz, Corti, Sayago; Portillo, A. Jerez, Oscar Barrios; Tocco, Panichelli, Guerrero. DT: Roberto Resquin. All Boys: Giogetti, Hernán Sosa, N.Pumpido; Nestor Fabri, Del Río; Gallardo, Palópoli, Gizzi, Héctor Scotta, DeSarrasqueta, Ferraresi. Goles: PT 17´ Sayago (VD) y 35´ Héctor Scotta (AB). ST: 18´ Perraresi (AB). Cambios: J. Sotelo y H. Rodriguez por Tocco y Barrios (VD), Cincunegui por Gizzi (AB). Cancha: Dálmine. Juez: J. Botell. En el Torneo Apertura de 1990, Sergio Céliz proveniente del Cruz Azul de México, se incorporó a San Lorenzo, mientras que Gustavo P. Balugado, transferido por Villa Dálmine, llegó a Estudiantes de La Plata. Y entonces, en la primera fecha del Torneo Oficial de Primera División del año 1991, se reencontraron para actuar frente a frente, en un partido cuya síntesis fue la siguiente: San Lorenzo: Ruiz Díaz; Zandona, Sergio Céliz, Ballarino, Montenegro, Gustavo Matosas, Fabian Carrizo, Jorge Rinaldi, Leonardo Rodríguez; Víctor Ferreira, reggiardo. DT: Ricardo Rezza. Estudiantes: Yorno; Ramirez, Trotta, Pratola, Erbín, Gustavo Balugano, Peinado, Capria, Aredes; vera, Centurión. DT: Humberto Zuccarelli. Goles: 2´ Capria (EP), 32´ G. Matosas (SL) y 71´ Czornomaz (SL). Cambios: 17´ Loza por Erbín (EP), 70´ Gustavo Gonzalez por Jorge Rinaldi (SL) y Adrián Czornomaz por reggiardo, 73´ Luna por Aredes (EP). Incidencia: 67 expulsado L. Rodriguez (SL). Cancha: Ferro (local San Lorenzo). Juez: Juan Bava. Aquella tarde por diferentes motivos, dos ex futbolistas de Villa Dálmine fueron actores principales en fútbol de Primera. Obviamente fue para mí y la gente de nuestro medio, un placer apreciar en un mismo match a dos conocidos deportistas como lo fueron Balugano y Céliz.

MATOSAS GRITA SU GOL. ATRÁS BALUGANO, HINCHA DE SAN LORENZO, ESA TARDE NO LO FESTEJA. DEFENDÍA ENTONCES LOS COLORES DE ESTUDIANTES (LP).



Por el Camino del Recuerdo:

Aquella tarde en que Gustavo Balugano y Sergio Céliz estuvieron frente a frente en Primera División

Por Héctor Taborda

