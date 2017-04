Movilización de la UOCRA para presionar a una contratista de Axion energy

Cientos de trabajadores de la construcción se concentraron en las puertas de la empresa Andrade Gutiérrez para reclamar que cambie sus planes y realice en Campana los pre-fabricados del montaje que se adjudicó dentro la refinería. Cientos de trabajadores del gremio de la construcción se movilizaron ayer hasta las oficinas locales de la empresa brasileña Andrade Gutiérrez con el objetivo de presionar para que la mayor parte del pre-fabricado del montaje que realizará para Axion energy se efectúe en nuestra ciudad y garantice así la contratación de mano de obra regional. El secretario general de UOCRA Seccional Campana, Oscar Villarreal, encabezó la manifestación que recorrió la Rocca, bordeó la plaza y se detuvo en Mitre entre Belgrano y Moreno, donde se le entregó a la compañía un petitorio con más de 1.600 firmas de afiliados. "Si no generamos nuestros propios anticuerpos para que nos escuchen, lamentablemente no logramos que nos presten atención", expresó Villarreal en diálogo con la prensa. "Estamos tratando de buscar una solución a esta inversión tan esperada que, por distintas razones, se lo adjudica una empresa que hará el pre-fabricado lejos de nuestra localidad, no permitiendo el uso de mano de obra local o zonal. Tenemos muchos compañeros desocupados, y muchos arrastrando una estadística muy larga", explicó. Villarreal consideró que Andrade Gutiérrez eligió tercerizar el pre-fabricado en Rosario por cuestiones de menor costo laboral. "Pero nosotros vivimos en nuestra jurisdicción y debemos ser responsables por ella", remarcó. "La única ventanita verde de trabajo que tenemos es lo que se está realizando en Axion. Y si gran parte de esa obra se hace fuera de acá, todos los anuncios que realizaron sonarían a verso", aseveró el gremialista. De parte de la empresa los trabajadores recibieron el compromiso que habrá reuniones con la sub-contratista que se adjudicó el pre-fabricado, decisión que Villarreal agradeció. "Los otros trabajos van a ir avanzando y en las próximas semanas vamos a ir viendo a compañeros siendo incorporados. Pero para llegar a eso hay un presente, que es el pre-fabricado, y nosotros queremos ser parte de él", expresó finalmente Villarreal.

La manifestación recorrió la Rocca, bordeó la plaza y se detuvo en Mitre entre Belgrano y Moreno, donde se le entregó a la compañía un petitorio con más de 1.600 firmas de afiliados.



La manifestación recorrió la Rocca, bordeó la plaza y se detuvo en Mitre entre Belgrano y Moreno, donde se le entregó a la compañía un petitorio con más de 1.600 firmas de afiliados.



Movilización de la UOCRA para presionar a una contratista de Axion energy

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: