El Sindicato profundiza las medidas de fuerza El intendente reafirmó así que se sintió amenazado por las expresiones de Carlos Barrichi y que la fiscalía tiene todas las pruebas en su poder. Por otra parte, al tiempo que insistió con que el sindicato no tiene "vocación de diálogo", señaló que la mesa paritaria está para retomar la negociación "cuando quieran ambas partes". Como en una guerra de trincheras inamovibles, este jueves le tocó al intendente Abella devolver el fuego recibido el día anterior desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, que lo acusó de "mentir" y exhortó a presentar pruebas ante la Justicia para demostrar que son una "mafia". "Ya aporté las pruebas a la Justicia y el fiscal las tiene en su poder", contestó el intendente en una rueda de prensa convocada ayer por la mañana. "Yo fui, presenté esta agresión que tuve y a partir de ahí se decidirá si tengo que declarar", añadió. El jefe comunal sostuvo que el video –donde se lo ve teniendo un altercado con Carlos Barrichi y que entregó a la UFI 2- es "locuaz". "Si lo vuelven a mirar, cuando me apunta con el dedo es donde se produce la amenaza, y es cuando me doy vuelta y le digo lo que estaba haciendo. Ese fue el momento", comentó Abella. Y, tal como lo había hecho el STMC, duplicó la apuesta e invitó a sus dirigentes a presentar el audio que, aseguran, desmiente toda la situación. "No lo conozco, y si lo tienen que lo presenten en la Justicia. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Realmente me sentí amenazado por este dirigente sindical, fui a la Justicia e hice la denuncia", dijo. Por otra parte, volvió a considerar que el gremio no tiene predisposición para negociar. "Cuando miro para atrás y veo que hubo un paro por tiempo indeterminado (ndr: en junio de 2016) evidentemente veo que no hay vocación de diálogo, porque hasta las centrales obreras y los dirigentes gremiales más importantes de este país han hecho paro por 24 o 48 horas para después seguir dialogando", aseguró. "Cuando vos hacés paro por tiempo indeterminado es porque evidentemente no querés dialogar o te falta madurez para dirigir un gremio", planteó. Finalmente, expresó que "la mesa paritaria está para retomar el diálogo cuando quieran ambas partes" y dejó entrever que la obligación de convocarla no es solamente del Ejecutivo. "Está en los paritarios de ellos también llamar a los nuestros", cerró.

