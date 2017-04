Filtran audio de un funcionario municipal increpando a trabajadores por adherirse a las medidas de fuerza

Se trata del subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Guillermo de Luca. "¿Por qué no salieron con el camión compactador? El intendente eso no lo perdona", se lo oye decir. El Sindicato de Trabajadores Municipales difundió un audio en el que se lo escucha al subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Municipio, Guillermo De Luca, increpar a trabajadores bajo su mando por haberse adherido a las medidas de fuerza desplegadas en el marco del conflicto paritario. "Ustedes entraron en esta camada así que yo les digo: acabó de ligar los golpes del intendente. Ustedes hicieron paro, es una realidad. Son grandes, toda gente adulta, y saben lo que hicieron", son las primeras palabras de De Luca que se aprecian en la grabación. Al parecer, según se logra reconstruir de la conversación, el problema pasaba por la no circulación del camión compactador de Agrotécnica Fueguina, el cual utilizaría como asistencia mano de obra de la cartera comandada por De Luca. "Muchos ustedes van a timbrear, están comprometidos, todo saraza, pero hoy me cagaron a palos a mí. Así que cada uno sabe lo que hizo y lo que va a hacer. Yo ya justifiqué lo que ocurrió lunes, martes e inclusive hoy", afirmó De Luca ante sus empleados. "¿Por qué no salieron con el camión compactador? El intendente eso no lo perdona, porque es gente de la gestión nueva que se adhirió al paro. Porque, ¿qué reclaman ustedes?", les cuestionó. Y cuando un trabajador trajo a colación el reclamo por la suba salarial, De Luca explotó. "¡No! ¿Qué reclamas vos?, indagó. "Por los compañeros", repusó el empleado, a lo que el funcionario respondió ofuscado: "¿Qué compañeros? Pero (este) es tu laburo flaco, ¿de qué compañeros me hablás? Yo te tomo a vos, entendés, qué me importa el planta permanente, el municipal, la historia o lo que sea. No hay una excusa. Es un camión de Agrotecnica Fueguina, entonces no hay tu tía, tenés que subir y brindar un servicio. El 75% del personal del Municipio está laburando. ¡Dejémonos de joder!". Y al dirigirse a otro municipal, también apuntó contra el mismo aumento. "¿Cuál es tu respuesta? No tienen fundamento. Hacen paro a los dos meses que entraron a laburar", fustigó. "Si entro a trabajar y ya me sumo a un paro, soy un pelotudo total, me rajan al otro día, es automático. El otro dice ´le doy de comer y me muerde la mano´", añadió De Luca. "Cada uno sabe lo que hizo. No quieren salir, no se hagan problema. Que tengan buen día, hablen con Laura (Saavedra, subdirectora de Parque y Jardines) lo que van a hacer, eh", concluyó antes de, según se deduce del audio, salir del cuarto. Una versión que circulaba ayer por la tarde indicaba que el intendente Abella llamó a su despacho a los trabajadores involucrados en el episodio. Antes de hacerlos pasar, les habría pedido que dejaran afuera sus celulares.

EL subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Municipio, Guillermo De Luca



Filtran audio de un funcionario municipal increpando a trabajadores por adherirse a las medidas de fuerza

