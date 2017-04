P U B L I C



Una amiga que vive en Tandil, Cecilia di Marco, me mandó nota excelente sobre la hipersexualización de las niñas y me hizo pensar cuáles son las razones que nos llevaron a descuidar tanto a nuestras nenas. Las veo todo el tiempo en las propagandas, vestidas y maquilladas como mujeres adultas (a veces no tienen diez años), tratando de vendernos algo y, lo peor, de seducir al hombre. En qué momento los colegios empezaron a permitir las uñas rojas, los labios con brillo y los ojos pintados? Sin puritanismo observo con perplejidad a madres que adelantan etapas madurativas de sus hijas, vistiéndolas de manera provocativa . Desconocen las madres, tías, madrinas que estamos en una sociedad en dónde aún se escuchan argumentos a favor de los violadores y pedófilos? Ignoran que muere una mujer en la Argentina cada 12 hs, víctimas de femicidio? Quizás no hayan leído la entrevista de Ciro Pertrusi en Inrockuptibles, en dónde afirmaba "que le gustaban las nenitas" y describía algunas conquistas. O desconocieron el testimonio de Gustavo Cordera que dijo ante un auditorio que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo". Antes de llevar a su hija a un casting o de presentarla a un representante artístico, fíjese bien panóptico la procedencia del sujeto o de la agencia. El horno no está para bollos. De ahí a la mano de la Trata, puede ser un paso. Cuidemos a nuestras niñas, informemos a nuestras jóvenes y salvemos a nuestras mujeres.

El Panóptico:

”Lolitas”

Por Fabiana Daversa

