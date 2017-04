Volverán a manifestarse en el peaje el domingo 7 de mayo. También dieron su apoyo a la lucha contra el peaje en Ruta 6 de los vecinos de Campana y Exaltación de la Cruz. Los Vecinos Autoconvocados de ruta 8 acaban de realizar una nueva asamblea, como continuidad del plan de lucha que iniciaron hace mas de un año a causa de un peaje al que consideran arbitrario e injusto, y que les significó a muchos de ellos un enorme obstáculo en un camino por donde circulan varias veces al día para ir a trabajar, llevar los chicos a la escuela o realizar trámites y compras en la ciudad. El reclamo de siempre es por una colectora rápida y segura, y pidiendo la exención del pago a los vecinos de la zona. Hasta que esos puntos no se cumplan los vecinos siguen convocando al No Pago del peaje como hicieron durante todo el año pasado, y se encuentran planificando una serie de acciones de lucha en pos de esos objetivos. Una de las acciones decididas en la última asamblea es el reinicio de las manifestaciones en el peaje Larena, comenzando el domingo 7 de mayo. Allí se realizará una gran convocatoria donde se denunciará el retraso en los plazos de obra de la colectora este y se pedirá el desarrollo del proyecto de la colectora oeste. También se exigirá que la empresa concesionaria otorgue el Pase Libre a los vecinos de la zona, y se reclamará por el cobro compulsivo del peaje que se está realizando a aquellos automovilistas que tienen el telepase de otras autopistas. "Esto es una ilegalidad y un abuso inaceptable de esta empresa que se lleva jugosas ganancias a costa del Estado, sin siquiera cumplir con los parámetros de calidad de los contratos existentes" señalaron los asambleistas. A pesar de que los autoconvocados vienen recibiendo el apoyo y acompañamiento de diversas agrupacionaes políticas y sociales de la región, la asamblea ha resuelto que en la manifestación solo se podrá concurrir con banderas y consignas de la organización vecinal, sin identificaciones políticas partidarias ni sindicales. Además, la asamblea decidió con el voto de los presentes a reafirmar la oposición a la instalación del peaje en la ruta 6, argumentando que la suma de peajes en la zona, está llevando a que no sea posible trasladarse por ninguna ruta y en ninguna dirección sin tener que pagar un peaje. Los peajes de ruta 6 estarán estratégicamente ubicados de manera que los vecinos de Campana deban pagar peaje para ir de un lugar a otro del distrito, y lo mismo sucede en Exaltación de la Cruz, que separará a Los Cardales de Exaltación de la Cruz. En la asamblea también se cargó con fuerza contra autoridades municipales y concejales de Exaltación de la Cruz, a quienes se acusó de tolerancia con los peajes y de no sostener con firmeza el reclamo de oposición a los cobros por el uso de las rutas nacionales y provinciales que surcan el distrito.







Regionales:

Los vecinos de Larena continúan la lucha contra el peaje en ruta 8

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz

