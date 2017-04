El próximo compromiso del Auriazul, como casi toda la 24ª fecha de la categoría, recién se disputará el próximo martes. A pesar de no poder sumar, el equipo de Norberto Silvero sigue a tres puntos de la zona de Reducido. Con la programación del fútbol de ascenso ya confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo conoció que su próximo compromiso será recién el martes 2 de mayo, cuando reciba la visita de Muñiz por la 24ª fecha de la Primera D, en un partido que se jugará desde las 15.30 en el estadio Carlos Vallejos y con arbitraje de Edgardo Kopanchuk. Pero no será el Auriazul el único que se presente el martes: seis de los ocho encuentros de esta jornada de la categoría se disputarán el 2 de mayo. Como sucede fecha tras fecha, los partidos de la Primera D se alejan cada vez más de los fines de semana. De hecho, ayer miércoles finalizó la 23ª jornada con el empate sin goles entre Deportivo Paraguayo y Claypole. Así se cerró una fecha que tuvo un claro ganador: Leandro N. Alem, que superó 2-1 como visitante a Lugano y, de esa manera, aprovechó la derrota de Ituzaingó (2-0 ante Argentino en Rosario) para escaparse como único líder de la divisional. El resto de los resultados de esta 23ª fecha fueron: Atlas 3 - Puerto Nuevo 0; Muñiz 0 - Liniers 0; Yupanqui 2 - Centro Español 0; Victoriano Arenas 1 - Juv. Unida 1; y Central Ballester 0 - Lamadrid 3. Con estos marcadores, Puerto Nuevo perdió una posición (fue superado por Yupanqui) y fue alcanzado por Muñiz, justamente su próximo rival. Sin embargo, el elenco dirigido por Norberto Silvero se mantiene a tres unidades de Central Ballester, que sería hoy el último equipo que se estaría clasificando al Reducido por el segundo ascenso. Por eso, a pesar de no haber ganado en lo que va del año (suma ocho presentaciones sin triunfos, con dos empates y seis derrotas), todavía mantiene vivas sus chances de llegar al octogonal. Para eso, claro está, deberá retomar rápidamente la senda positiva. Y si es el martes frente a Muñiz, mucho mejor, por ser un rival que también está cerca de ese noveno puesto. Justamente, para recibir al Rayo Rojo, el entrenador recuperará a Antoni Rodríguez y Paulo Boumerá, quienes se perdieron el partido frente a Atlas por haber alcanzado las cinco tarjetas amarillas.

EN SU ÚLTIMA PRESENTACIÓN, PUERTO NUEVO PERDIÓ 3-0 FRENTE A ATLAS. AHORA, POR LA FECHA 24, RECIBIRÁ A MUÑIZ CON EL ARBITRAJE DE EDGARDO KOPANCHUK. PRIMERA D - FECHA 24 VIERNES - 15.30 horas: Ituzaingó vs Lugano / Árbitro: Diego Molina DOMINGO - 15.30 horas: Lamadrid vs Deportivo Paraguayo / Sebastián Zunino MARTES - 15.30 horas: Leandro N. Alem vs Victoriano Arenas / Diego Molinelli - 15.30 horas: Centro Español vs Argentino (R) / Sebastián Martínez - 15.30 horas: Claypole vs Yupanqui / Santiago Jorge Mitre - 15.30 horas: Liniers vs Central Ballester / Alejandro Porticella - 15.30 horas: Puerto Nuevo vs Muñiz / Edgardo Kopanchuk - 15.30 horas: Juventud Unida vs Atlas / Manuel Zunino.

Primera D:

Puerto Nuevo recibirá el martes a Muñiz

