De Luca: ”Después de la charla que les di, los empleados salieron a trabajar”

El subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Municipio reconoció haberse sentido "desbordado" por la falta de servicio en Higiene Urbana a raíz de las medidas de fuerza sindicales, pero dijo que el audio filtrado –en el que cuestiona a subordinados- refleja "una charla de equipo". Afirmó que no piensa en renunciar. Al otro día de que se filtrara un audio en el que cuestionaba a empleados bajo su mando por haberse adherido a las medidas de fuerza convocadas desde el gremio, el subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Municipio, Guillermo De Luca, ofreció una conferencia de prensa donde reconoció haber estado "desbordado" por la situación y ratificó que su objetivo fue hacer cambiar de parecer a los trabajadores en protesta. "Después de las charlas que les di, salieron a trabajar", afirmó. Solo ante los periodistas que por la tarde se congregaron en la sala de prensa del edificio 6 de Julio, el subsecretario se mostró arrepentido por las formas en que se dirigió a sus subordinados y aseveró sentirse acompañado por Abella. "Estamos pasando un momento difícil, es una realidad, con el paro en el tema de higiene. La ciudad requiere de higiene, la ciudad requiere de higiene, y no la podíamos brindar", comenzó señalando De Luca. El funcionario explicó que la Subsecretaria de Ambiente armó la nueva Dirección de Higiene Urbana y les asignó ocho personas, con las cuales el día miércoles mantuvo "una charla de equipo" en cuyo transcurrir, aseguró, se vio "un poco desbordado por la situación". "Quería aclarar lo ocurrido. Gran parte de ese personal entró hace 35 días o dos meses, y me asombró que cedieran al paro, debido a que estuvieron conforme con sus salarios cuando ingresaron. Nuestra realidad es que no dábamos a vasto y me llevó desbordado a esa situación por el incumplimiento del equipo, que me asombró porque venimos trabajando día a día con buena comunicación y de forma muy humilde", aseguró De Luca; y sinceró: "Estoy asombrado y dolido por lo ocurrido". De Luca aclaró que pese a lo que se aprecia en el audio su trato con el equipo es "muy bueno" a diferencia de "como aparece en los medios", e insistió en que querer y no poder "darle un servicio a la comuna" le dio "impotencia". Al mismo tiempo, precisó que el error que asumió en el audio consistió en que confeccionó listas de quiénes se adherían al paro parcial para remitirla a la Jefatura de Gabinete sin avisarles "verbalmente" a sus empleados. Por otra parte, desligó al intendente de cualquier responsabilidad: "Si hablé cómo hablé es porque soy una persona sanguínea y soy un hombre de trabajo. Fue una decisión mía. Es lógico, el intendente a mí no me felicitó. Tampoco actué de la forma que yo me expresé ante el equipo de trabajo. Pero quería que el mensaje llegue". "De todas formas, no fue solo lo que se filtró: hemos hablado también de otros temas en el equipo. Reconozco que tomé la decisión de comunicarlo hacia ellos de una manera que a lo mejor fue excesiva. Pero es la forma que les llegué el mensaje: hace un mes entraron a trabajar y se adhieren a un paro. Y esto es un paro, lo quiero dejar bien en claro", añadió. De Luca también confirmó que los empleados de la Dirección de Higiene Urbana fueron convocados por Gabinete el miércoles por la tarde y, aunque dijo no saberlo en ese caso, indicó que es "normal" que en tales circunstancias se les pida a los participantes apagar o dejar su celular fuera de la sala. "La Jefatura de Gabinete, como otras divisiones, estila dejar los teléfonos. Es normal. Pero no tengo conocimiento de esa situación en particular", expresó. Asimismo, comentó que actualmente no hay medidas de fuerzas desplegadas en su sector de trabajo. "Después de las charlas que les di, salieron a trabajar", afirmó. Y cerró diciendo que no piensa que la situación "sea para renunciar" y que sigue "abocado a la gestión y a las directivas del intendente".

