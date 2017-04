La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/abr/2017 El Panóptico:

Animal Sarmiento

Por Fabiana Daversa







En la víspera del Día del Animal vale la pena recordar que pertenecemos a su Reino y no a la inversa. No existe el Reino Humano. Aunque aún existan corrientes de pensamiento que refuten la teoría evolucionista de Charles Darwin, por el simple hecho (narcisista) de no querer descender de los primates sino de Dios, no podemos negar lo bestias que podemos ser los humanos cuando nos lo proponemos: somos capaces de robar , asesinar y torturar de manera descarnada, al mejor estilo discovery channel en la savana de África. Tenemos la astucia de los zorros, la ferocidad de los leones, la hipocresía de las hienas, con el agravante que los animales utilizan sus atributos para la caza y la supervivencia y nosotros lo hacemos por el uso de un sádico poder. La Argentina fue pionera en la protección de la fauna en latinoamérica y el que la promulgó fue el mismísimo Sarmiento , quién soñó una patria grande, civilizada y sustentable. Si bien el Día del Animal se conmemora en homenaje a Ignacio Lucas Albarracín, quién fue director de la Sociedad Argentina Protectora de Animales durante treinta años, el puntapié inicial para la preservación de nuestra fauna, como para tantas otras causas nobles, lo dio Sarmiento. A él no le hubiera disgustado que le digan animal. En el país que hace un poco más de cien años lideró en la región la causa ecológica y hoy tiene contados sus yaguaretés y el venado de las pampas, ser llamado animal no deja de ser un galardón que nos enorgullece. Es una distinción que nos distingue de las bestias.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

Animal Sarmiento

Por Fabiana Daversa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: