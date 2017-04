La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/abr/2017 Una lograda alternativa en salones de eventos







La versatilidad es valor diferencial en Matices SUM, el emprendimiento liderado por Celina Cáceres Frerking, quien apostó a dar respuesta a una demanda insatisfecha en la ciudad. Imposible no prestar atención a la puesta en valor de la esquina de Pueyredón y Estrada. El antiguo caserón de ladrillos fue transformado en "Matices – Salón de Usos Múltiples (SUM)", emprendimiento familiar que lidera Celina Cáceres Frerking, quien diseñó el espacio capitalizando su título de Organizadora Profesional de Eventos. "Pensamos que a Campana le hacía falta un espacio así, con una capacidad media, pero que también se pueda adaptar a las necesidades de una reunión de escala familiar", explica Celina. El concepto de SUM que propone "Matices" hace posible que el lugar pueda albergar una tradicional fiesta de gala (léase casamiento o Fiesta de 15) con hasta 90 personas sentadas, o dar respuesta a necesidades intermedias: desde desayunos de trabajo, pasando por un civil, hasta un encuentro de egresados. "Creemos –aclara Celina- que hay una demanda insatisfecha y ahí vimos la oportunidad. En Campana hay una gran oferta de salones infantiles, también hay salones de gran magnitud, y en el tope de la gama están El Portal o Galas, por ejemplo. Pero no hay nada con la versatibilidad que nosotros proponemos: un espacio de escala intermedia, que además se adapta perfectamente a uno de pequeña, digamos unas 40 personas, sin que quede medio salón vacío y el efecto no deseado que eso provoca en el humor de los invitados. No lo digo yo, está estudiado que es así". "Matices" apunta al público adulto: cumpleaños de 30, 40, ó 50, aniversarios de casados, compromisos, egresados. También puede cobijar un desayuno de trabajo, una jornada de capacitación, una conferencia; y además es un espacio cultural: la presentación de un libro, un show musical, muestras. "Matices" también es versátil a la hora de los servicios: "Lo que buscamos –dice Cecilia- es dar opciones. Podés alquilar el salón solo y disponer de la cocina completamente equipada, o considerar contratar nuestro catering también. Tenemos pista de baile, patio descubierto, DJ, luces, 2 barras de tragos... la idea es asesorar al cliente, y darle opciones: que no sienta estar obligado a contratar cosas que no necesita por un lado, y por el otro, ofrecerle un adicional en el que no había pensado". Al ser diplomada en Organización Profesional de Eventos, Cecilia Frerking agrega un plus de asesoramiento en cuanto a al timing y secuencias de la reunión, lo que suma otro factor diferencial del lugar: "Planear –comenta- una reunión o una fiesta es un proceso que yo acompaño siempre: no es que te vendo el salón y nos vemos el día de tu fiesta. Me involucro profesional-mente. Me capacité en eso, y realmente disfruto que cada evento quede para siempre en la memoria de los anfitriones y sus invitados". Para comunicarse con Matices, las opciones disponibles son el teléfono 03489-15-573848; el e-mail: maticessum@gmail.com, o el Facebook Matices SUM.

Mente abierta: la esquina de Pueyredón y Estrada se propone como un salón de usos múltiples.





El cálido espacio puede albergar hasta 90 personas cómodamente sentadas.



