Beatriz Valerio presenta ”Vida y Versos” en la Feria del Libro

Su último libro "es la recopilación de poesías seleccionadas por editoriales". Se lo podrá encontrar en el stand 433 del Pabellón Azul. "Siempre trato de escribir pensando en quién va a ser mi lector", comentó en un repaso a sus 40 años de trayectoria junto a La Auténtica Defensa. "Mujer, Mamá y Esposa", así se define Beatriz Valerio (seudónimo de Angélica Beatriz Martínez), quien nació en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) en 1964. Sin embargo, desde 1987 reside en Campana, donde se casó y formó su propia familia. "Hay un gran crecimiento en mí, yo ya me siento campanense. Quizás 30 años atrás no me sentía de acá", revela. Cuando a los 12 años se presentó en un concurso narrativo, comenzó su carrera literaria. Escritora, profesora de enseñanza secundaria, especialización francés, egresada del INES Lenguas Vivas Mariano Moreno de su ciudad natal. "Siempre estuve escribiendo. Me gusta la poesía y los cuentos cortos. Apunto a un público adolescente e infantil, trato de escribir pensando en quien va a ser mi lector", explica. Con cierta nostalgia, pero sin arrepentirse de los pasos que da, menciona que hubo cambios en su literatura a través del tiempo. "Vi en la escritura la tristeza, el desarraigo, el extrañar la casa materna", cuenta. Otra de las etapas que repasa Beatriz fue cuando apareció Internet: "Era una de las pioneras en Campana. En esa época estudié informática y me abrió un gran camino, estuve en contacto con escritores de otros lados del mundo. Encontré diferentes maneras de pensar, escribir y manera de ganar dinero", revela. En paralelo con la crisis que se vivía en el país en 2000-2001, ella recuerda que fue la época en la que "entró" al mercado literario: "Vendía los derechos de autor. Hasta ese momento yo no sabía lo que hacía". Los críticos literarios que la analizaron definen a Beatriz como simple, pero genuina y sencilla. "Ese estilo se ve en todo; un artículo que escriba, un ensayo, una novela, cuentos o poesía. Yo me siento poesía, mi pensamiento es una poesía", asegura. Recorrió el país dejando sus letras plasmadas en cada visita: "En todo el país hay libros míos que los dejé para distribución gratuita. El que quiera acercarse a bibliotecas y centros culturales los encontrará". Hubo tres lugares de los recorridos que la marcaron. Uno es nuestra ciudad, Campana. El otro sitio es Catamarca: "Conocía una escuelita en la que los chicos bajan de la montaña para tener su clase, almuerzan y después se vuelven a su casa. Ese lugar marcó mi vida. Vi el sacrificio del maestro rural con pocos recursos cómo se desenvolvía. Recitaban mis versi-cuentos", recuerda. Y el tercer lugar es La Quiaca: "Voy hace dos años consecutivos. Es un hogar de jóvenes que viven en lugares lejanos y el hogar los alberga para estudiar. Algunas son mamás solteras y otros estudian. Usaron mi libro como estudio. Eso me emocionó". La escritora, ya más campanense que entrerriana, expresa que la importancia de la literatura está menos difundida hoy que en años anteriores: "está más quieta", señala. "A pesar de que tenemos tanta tecnología que nos invade por todos lados, el libro de papel es el libro de papel y no va a dejar de serlo nunca. Por más que todos (me incluyo también) leamos desde el celular. No tenemos que dejar el papel. Las bibliotecas no tienen que decaer, más en nuestro ámbito social ciudadano. Hay que refundar la biblioteca. Darle el valor que no tienen, están como un decorado", agrega. Beatriz admira a Poldy Bird: "Me identifico con sus cuentos, en la escritura. Frases cortas, muchos puntos y coma. Me marcó, cada libro que ella sacaba en mi adolescencia, mi mamá me lo regalaba. Tengo toda su colección, era una lectura permanente que yo hacía de ella. Escribe al amor, a los hijos, algo familiar". Hoy cuenta con más de 30 libros editados, 11 de su propia autoría, los demás antologías y es coautora de poemarios. Es miembro de organizaciones literarias y culturales como la Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E). "Trato de tocar todos los temas actuales. Este año he tenido la suerte de que me han invitado a escribir sobre la ecología, sobre el medio ambiente. La literatura es nuestro reflejo de identidad personal y social. Fomenta la imaginación y es un entretenimiento que ayuda al aprendizaje de la lectura", sintetiza Valerio. La escritora se siente feliz con su presente y confiesa: "No me imaginaba que iba a tener tanta aceptación. Tengo un apoyo muy grande de la familia". Su gran sueño era publicar un libro y lo cumplió en 2005. Después, incluso, tuvo reconocimientos y premios de sus pares, logrando el Premio Página de Plata de la Sociedad Argentina de Escritores. "Eso es muy reconfortante. Ahora un sueño por cumplir sería recorrer toda Latinoamérica. Me gusta mucho la literatura peruana, es muy rica. De a poco ir recorriendo y de cada lugar que voy, aprendo de los autores locales y adquiero nuevas experiencias", cierra. A LA FERIA Hace 12 años consecutivos que Beatriz asiste a la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires. "Comencé en la Sociedad Argentina de Escritores, después me convocaron otras editoriales, y ahora hace cinco años que estoy trabajando en colaboración con Tahiel Ediciones. Realicé varias charlas. Ver que hacen una cola donde yo voy a entrar a dar una charla es emocionante", cuenta. Previo a la exposición participa de las Jornadas Profesionales que son "capacitaciones en el ámbito editorial, ámbito comercial, de derecho de autor". Allí lleva proyectos literarios de su autoría y co-autoría para la traducción a otros idiomas. Este año, la gente que asista al stand 433 del Pabellón Azul se va a encontrar con su último libro, "Vida y Versos". "Es la recopilación de poesías seleccionadas por editoriales en estas cuatro décadas y sobre todo con mi afecto que cada año entrego a cada lector. Este libro ha sido prologado por la Directora del Museo Post Moderno de Educación de Río de Janeiro, Brasil Vanda Salles y publicado en colaboración con Tahiel Ediciones", detalla. Estará este sábado 29 de abril a las 15 horas en el espacio de la editorial Tahiel. También el domingo 30 a las 14 horas. Mientras que el lunes 8 de mayo estará en un ciclo de lecturas de 15 a 17 horas (repetirá el jueves 11 en horario a confirmar).

