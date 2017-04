La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/abr/2017 Básquet:

Luego de vencer cómodamente a Independiente de Escobar en el debut, hoy, desde las 21 horas, recibe a Unión de Del Viso por la segunda fecha del Nivel B del Torneo de la ABZC. Por la segunda fecha de la Zona 1 del Nivel B del Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Campana Boat Club recibirá esta noche desde las 21 horas la visita de Unión de Del Viso. El equipo dirigido por Gustavo Godoy llega a este encuentro luego de vencer cómodamente (84-35) a Independiente de Escobar, también como local, en la primera fecha del certamen. Con la continuidad de la base del plantel del año pasado, más las incorporaciones de Martín Trovellesi, Damián Lombardi y Nicolás Bigliardi, el CBC busca afirmarse como uno de los grandes candidatos al ascenso en esta edición del Nivel B del Oficial de la ABZC. Por su parte, para Unión de Del Viso ésta es su primera participación en el Oficial de la ABZC y su debut fue con derrota, al caer 82-75 como local frente a Náutico San Pedro. En los otros partidos de esta Zona 1 del Nivel B se enfrentarán: Independiente de Escobar vs Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz (sábado 20 horas); y Tempestad de San Antonio de Areco vs Náutico San Pedro (domingo 20.30) En la primera fecha se registraron los siguientes resultados: Unión (Del Viso) 75-82 Náutico San Pedro; Arenal 70-53 Tempestad; y Boat Club 84-35 Independiente (E). En tanto, en la primera fecha de la Zona 2 del Nivel B se dieron los siguientes resultados: Belgrano (Zárate) 94-66 Ingeniero Raver (Los Cardales); Náutico Zárate 98-56 Honor y Patria (Capilla del Señor); y Sportivo Escobar "B" Peñarol (Pilar). Por la segunda fecha de la Zona 2 del Nivel B jugarán: Honor y Patria vs Ingeniero Raver (hoy 21.00); Sportivo Escobar "B" 68-66 Belgrano (domingo 19.30); y Peñarol vs Náutico Zárate (domingo 20.00).



Boat Club intentará esta noche consolidar su arranque ganador en el Oficial 2017

