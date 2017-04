La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 28/abr/2017 Voley:

Fue el miércoles por la noche, cuando el combinado nacional juvenil se impuso 3-2. Los dirigidos por Miguel Mudir debutarán mañana en la División de Honor frente a Universitario de La Plata. La Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana perdió 3-2 frente a la Selección Argentina Sub 21 en el amistoso disputado el miércoles en el gimnasio de la calle Chiclana 209. Este encuentro sirvió de preparación para ambos conjuntos, pero en el caso del local, también para presentar el plantel con el que afrontará el campeonato de la División de Honor, la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Así, ante un gimnasio repleto, el combinado nacional dirigido por Alejandro Grossi se quedó con la victoria con parciales de 25-18, 24-26, 22-25, 25-21 y 17-15 sobre el equipo conducido por Miguel Mudir. El CCC, que no contó con el opuesto Lucas Gregoret, formó con Esteban Simaro (armador); Guillermo García y Mauricio Viller (puntas); Gabriel Arroyo e Iván Potemsky (centrales); Leandro Schiro (opuesto) y Lautaro Priotti (líbero). Luego ingresaron: Mariano Giustiniano, Daniel Galván, Juan Pablo Romero y Rodrigo Michelón (l). En tanto, la Selección Argentina Sub 21presentó a Ignacio Roberts, Ignacio Spelt, Manuel Balague, Flavio Rajczakowski, Sergio Soria y Damián Zalcman (Libero); Matías Giraudo, Tobías Pinto, Tomás Hernández, Lucas Sferrayo, Nicolás Zerva y Ramiro Gazzinaga (L). SE VIENE EL DEBUT Mañana sábado, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana debutará en el Torneo de División de Honor como visitante frente a Universitario de La Plata desde las 20.30 horas.



