Se inició la repavimentación de la calle Modarelli

Luis Gómez: "A pesar de los intentos de la oposición por demorarlas las obras ya están en marcha" Pese a la demora de la convalidación del convenio por parte de los concejales opositores, este viernes arrancó la obra en el barrio Lubo. "El ministro Dietrich me dio el aval para comenzarla ya que, lamentablemente, los concejales ponen palos en la rueda para que a los vecinos tengan los servicios y obras que conseguimos en Nación", enfatizó Abella. La obra de repavimentación de la calle Modarelli finalmente arrancó ayer viernes pese a la demora de la convalidación del convenio por parte de los concejales opositores. Las obras en el barrio Lubo corresponden a la primera etapa del Plan de Mejora Integral de Infraestructura Vial para Transporte Público, impulsado por el Ministerio de Transporte de la Nación, que incluye un total de 38 cuadras - por las que pasa el colectivo - de distintos barrios de Campana. Este viernes se iniciaron los primeros 200 metros de la calle Modarelli entre La Pampa y Dasso. Según estimaciones del Municipio, si el clima acompaña, toda la extensión debería estar terminada en unos 15 a 20 días. Se trata de 410 metros lineales que se encuentran en muy mal estado y se repavimentarán para mejorar las condiciones de circulación del transporte, reduciendo los tiempos de viaje y beneficiando a miles de usuarios. "Estos feliz de haber comenzado la obra sin tener la aprobación del convenio por parte de los concejales opositores, que lamentablemente siempre ponen palos en la rueda para que los vecinos tengan los servicios y obras que conseguimos en Nación", enfatizó el intendente Sebastián Abella durante su visita al barrio, en la que los vecinos le agradecieron por las mejoras. Y agregó: "El ministro Guillermo Dietrich me permitió comenzar la obra mientras esperamos la convalidación del convenio en los tiempos en que los concejales necesitan para estudiar una obra que ya se está haciendo." En el barrio Lubo se repavimentarán un total de 12 cuadras, que forman parte del plan del Gobierno nacional destinado a arreglar las calles por donde transita el colectivo para que los pasajeros viajen mejor. "Me gustaría asfaltar calles que son de tierra, pero es un fondo sobre el que no tenemos injerencia", aclaró Abella y señaló que el Municipio está trabajando para conseguir el dinero necesario para darle una solución definitiva a la calle Cordeau. Sobre los detalles técnicos, el secretario de Planificación, Obras, Servicios Públicos, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sergio Agostinelli, comentó que "es una obra de recapado asfaltico en la que se coloca una capa de rodamiento nueva y con la anterior se hace un fresado para que se adhieran y así asegurarnos que tenga todas las características para que aguante el peso de los colectivos."

