El Municipio confirmó que se descontó el premio a quienes adhirieron al paro

Además, ratificó que todos los trabajadores cobraron ya sus haberes de abril con el 10% de aumento a cuenta, otorgado por el intendente, con su retroactivo a marzo. Todos los trabajadores municipales cobraron ayer con 10% de aumento retroactivo a marzo, pero quienes pararon el pasado 6 de abril tuvieron un importante descuento, informaron ayer desde el Municipio. "Mientras los trabajadores que pararon sufrieron el descuento, sus delegados y los integrantes del sindicato cobraron sus sueldos completos", reconocieron. "La Comisión Directiva del Sindicato (de Trabajadores Municipales de Campana) y los delegados tendrán que explicarle a los trabajadores por qué les dijeron que no iban a sufrir descuentos cuando sabían que eso iba a pasar", resaltaron ayer desde la Dirección General de Recursos Humanos del municipio, desde donde además destacaron que tanto "delegados como integrantes del sindicato cobraron su sueldo completo, porque no se les puede descontar el premio". El descuento se le realizó a quienes faltaron el pasado 6 de abril por el paro de la CGT, donde la mayoría de los municipales eligieron cumplir su tarea con normalidad. "Respetamos el derecho a quienes adhieren a medidas de fuerza, pero también valoramos a quienes deciden trabajar con normalidad para sus vecinos", destacaron desde el Ejecutivo. Asimismo confirmaron que se descontarán las horas "de paro que vienen realizando algunos trabajadores (por la retención de tareas iniciada el miércoles pasado)", al momento que se liquide en mayo. Aumento a cuenta Desde el Municipio se confirmó además que todos los trabajadores cobraron ya sus haberes de abril con el 10% de aumento a cuenta, otorgado por el intendente, con su retroactivo a marzo. "El intendente ha sido claro, que este es un aumento a cuenta de las paritarias, para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo", resaltaron.

El gremio municipal realizó paros de 7 a 13, cuyas horas les serán descontadas. Foto: Archivo.



El Municipio confirmó que se descontó el premio a quienes adhirieron al paro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: