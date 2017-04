Caso ”Pino” Suardini: en mayo indagan al sospechoso

P U B L I C



El fiscal Montani dice que hay suficientes indicios para solicitar la elevación a juicio, pero primero tiene que indagarlo. El sospechoso era conocido y tenía una deuda con el asesinado. Luego de dos diferentes pedidos de detención denegados por el juzgado de garantías, el Fiscal Juan José Montani llamará a indagatoria al principal y único sospechoso del asesinato de José "Pino" Suardini (84), que tuvo lugar en la tarde del último 24 de diciembre. "Pino" era viudo y vivía solo. Fue encontrado por su hermano, Mario, en la cocina de su casa de San Martín al 900, ya sin vida y totalmente bañado en sangre, con varias heridas de cuchillo. Para Andrés, profesor de historia y único hijo del asesinado, el móvil fue una discusión y con un conocido: "Estaba toda la casa revuelta, pero no se llevaron nada. Para mí que el que se mandó la macana, quiso simular un robo. La puerta no estaba forzada, y mi viejo no le abría a ningún desconocido", dijo a La Auténtica Defensa en diciembre pasado. Según le explicó su tío Mario, cuando pasó a ver a su hermano la tarde del 24, tuvo un mal presentimiento al ver que la puerta del garaje estaba entreabierta. "Para mí -dijo Andrés - hizo pasar a un amigo o conocido del barrio. Hubo una discusión y todo terminó mal. Si hasta quedó el Tramontina con que lo degollaron. Si un ladrón entra a robar, imagino que planifica el atraco con sus propias armas". Bajo la supervisión del fiscal Juan José Montani (de la UFI 6 de la Departamental Zárate-Campana), la Policía Científica trabajó en la escena del crimen y recolectó datos para dar con el asesino. "Pino" había sufrido diversas puñaladas en la cara y el cuello. Se encontraron una cuchilla y un cuchillo en el lugar que podrían haber sido usados para cometer el hecho. El Fiscal detalló que dados los indicios se pidió la detención del principal sospechoso, pero que esa solicitud fue denegada. Y que cuando se recibió el resultado de las pericias, el ADN encontrado en las muestras de sus uñas era de la propia víctima; pero que sí se encontró una huella dactilar que coincidió, justamente, con la del sospechoso. "Con la huella –explicó el Fiscal Montani- volvimos a pedir la detención, pero fue denegada porque no se la consideró como prueba suficiente para detenerlo, pero está imputado y así se lo notificamos hace 20 días, en la Fiscalía. Ahora, en mayo, le vamos a informar que consideramos tener suficientes indicios para elevarlo a juicio".

EL FISCAL JUAN JOSÉ MONTANI CONFÍA EN UNA PRONTA ELEVACIÓN A JUICIO DEL CASO.



Caso ”Pino” Suardini: en mayo indagan al sospechoso

