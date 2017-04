La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/abr/2017 El Tiempo en Campana:

Será un sábado Soleado y agradable

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo







Hoy sábado el tiempo se mantendrá bueno en Campana, con el cielo despejado y dentro de un ambiente que variará de muy fresco a agradable. La temperatura volverá a superar los 25 grados, estimándose una máxima de 26 grados. El aire seguirá seco y el viento seguirá del Noroeste, más flojo que ayer. La situación meteorológica sigue siendo gobernada por un sistema de alta presión que hoy se ubicará sobre las costas del sur de Brasil, donde se estacionará en los siguientes 3 días. El tiempo se mantendrá estable entonces y las nubes serán escasas o nulas. De aparecer alguna, será alta y pasajera. El viento con componente Norte y la escasa humedad volverán a favorecer la ocurrencia de una buena amplitud térmica y entonces el día arrancará muy fresco, pero luego se volverá agradable. Mañana domingo no cambiará el panorama de bonanza climática. Seguirá el cielo despejado y la temperatura volverá a ser agradable. El viento permanecerá del Norte y la humedad no variará significativamente. El lunes le panorama será similar, aunque el viento tendrá una componente del Noreste y eso podría colaborar en el incremento de la humedad. Igual, el día tendrá muy buen tiempo, con el cielo despejado y una temperatura confortable. El martes aún habrá buen tiempo y recién hacia la noche se verá la aparición de nubes, que el miércoles tendrá un poco más de protagonismo. Se estará acercando un frente caliente y quizás este último día haya inestabilidad cercana, aunque por ahora no en Campana. El desmejoramiento concreto se daría recién hacia el sábado 6 de mayo, es decir un poco demorado respecto a lo sugerido ayer. PRONÓSTICOS HOY, SÁBADO 29: el cielo seguirá despejado. La mañana oscilará entre muy fresca y agradable y a la tarde estará agradable. La temperatura variará entre 13 grados de mínima y 26 grados de máxima. El viento soplará débil del Noroeste. MAÑANA, DOMINGO 30: el cielo permanecerá despejado, con poco cambio de temperatura: 13 y 26 grados son los extremos previstos. El viento soplará débil del sector Norte. LUNES 1º DE MAYO: seguirá despejado, con poco cambio de temperatura. La mínima prevista es de 13 grados y la máxima de 26 grados. El viento soplará débil a moderado del Norte y del Noreste.



