La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/abr/2017 Villa Dálmine intentará dar vuelta la página en San Martín









Desde las 20.05 enfrenta a Chacarita para tratar de cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas y otra de doce sin triunfos como visitante. Vuelven Coronel y Fórmica al once titular en reemplazo de Zamponi y Demaio. Televisa TyC Sports. Dirige Pablo Echavarría Con un margen de error que se achica fecha a fecha y dos rachas negativas que ya empiezan a pesar, Villa Dálmine enfrentará esta noche como visitante a Chacarita en un partido correspondiente a la 30ª fecha del Nacional que comenzará a las 20.05 horas y que será televisado por TyC Sports. El Violeta arrastra una seguidilla de cuatro derrotas consecutivas y lleva doce cotejos sin ganar como visitante. Estas dos rachas son parte del difícil momento que atraviesa el equipo (obtuvo 16 de los últimos 69 puntos en juego), que se evidencia también en el retroceso en la tabla de los Promedios (cayó hasta el 11º lugar). Y para tratar de revertir esta situación llegó Felipe De la Riva. El entrenador uruguayo prácticamente no tuvo tiempo para preparar el partido frente a Instituto y recién para este encuentro ante Chacarita cumplió su primera semana en la institución. Quizás por ello, a pesar de las versiones que indicaban que iba a realizar muchas modificaciones, decidió ratificarle la confianza a la mayoría de los once titulares que utilizó ante La Gloria el pasado domingo en Campana. Así, apenas concretará dos modificaciones: Ariel Coronel (cumplió su sanción) ingresará en lugar de Rubén Zamponi, mientras que Lautaro Fórmica reemplazará al suspendido Jorge Demaio. En tanto, Federico Recalde (quien también cumplió su sanción) estaría entre los suplentes. En consecuencia, los once para jugar esta noche en San Martín serían: Fernando Otarola; Juan Alsina, Ariel Coronel, Ángel Alonso, Lautaro Formica; Fabrizio Palma, Horacio Falcón, Diego Núñez, Jonathan Figueira; Pablo Ruíz y Ezequiel Cérica. El resto de los 18 convocados por Felipe De la Riva son Sebastián Blázquez, Rubén Zamponi, Federico Recalde, Lucas Favalli, Pablo Burzio, Juan Manuel Mazzocchi y Leonardo Carboni. Por su parte, el DT de Chacarita, Walter Coyette, repetirá la misma formación por tercer partido consecutivo (en la última fecha igualó sin goles ante Douglas Haig). O sea: Emanuel Trípodi; Nahuel Menéndez, Germán Ré, Federico Rosso, Gabriel Lazarte; Diego Rivero, Miguel Mellado, Nicolás Oroz; Maximiliano Casa, Juan Ignacio Álvarez y Rodrigo Salinas. Entonces, en el banco de relevos quedarán esperando su oportunidad: Lucas Álvarez, Juan Cruz González, Alan Robledo, Daniel Ibáñez, Elías Alderete, Matías Rodríguez y Jonathan Rodríguez. El partido comenzará a las 20.05 horas y será arbitrado por Pablo Echavarría (primera vez que dirige al Violeta), quien estará acompañado de los asistentes Mariano Viale y Maximiliano Castelli y del cuarto árbitro Lucas Comesaña.

EL PASADO 15 DE MARZO, VILLA DÁLMINE Y CHACARITA IGUALARON 0-0 EN CAMPANA. NACIONAL B - FECHA 30 SÁBADO - 13.05 horas: Nueva Chicago vs G. Brown (PM) / Diego Ceballos (TV) - 14.45 horas: Juventud Unida (G) vs Almagro / Hernán Mastrángelo - 15.30 horas: Flandria vs Central Córdoba (SdE) / Luis Lobo Medina 20.05 horas: Chacarita vs Villa Dálmine / Pablo Echavarría (TV) DOMINGO - 15:30 horas: Los Andes vs Ferro / Pablo Dóvalo - 15.45 horas: Argentinos Juniors vs Brown (A) / Luis Álvarez (TV) - 17.00 horas: San Martín (T) vs Douglas Haig / Alejandro Castro - 17:00 horas: Crucero Del Norte vs Estudiantes (SL) / Gerardo M. Cedro - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs All Boys / Ramiro López - 19.00 horas: Santamarina vs Boca Unidos / Juan Pablo Pompei MIÉRCOLES - 21.00 horas: Instituto vs Atlético Paraná / Mariano González EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 17: En 16 partidos, se registran 2 victorias para Villa Dálmine, 7 para Chacarita y 7 empates. El Violeta convirtió 11 goles, mientras que Chacarita marcó 20 COMO LOCAL VILLA DALMINE: jugaron 9 veces. Villa Dálmine ganó una sola vez y Chacarita en dos ocasiones. Empataron en seis oportunidades. COMO LOCAL CHACARITA: jugaron 7 encuentros. Chacarita ganó 5, Villa Dálmine 1 e igualaron una vez. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: Se jugó el pasado 15 de marzo (la 7ª fecha había sido postergado el semestre anterior) y empataron 0-0. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: El sábado 28 de marzo de 2015, por la 8ª fecha del Nacional B, Chacarita se impuso 1-0 con gol de Damián Manso. Arbitraje de Mario Ejarque, quien expulsó a Maximiliano Paredes en el conjunto de San Martín APOSTILLAS: Villa Dálmine registra 14 encuentros sin victorias frente a Chacarita, con 7 empates y 7 derrotas. Como local, el cuadro campanense lleva 8 partidos sin triunfos, con 6 empates y 2 derrotas. Como visitante, 6 cotejos sin ganar con 5 derrotas y un empate. La única victoria visitante se produjo el sábado 26 de abril de 1980, por la 9ª fecha de la Primera B: fue 4 a 2 con goles de Narciso Facundo Gallardo (2), Francisco Ramón Portillo y Luis María Orlando para el Violeta.

Villa Dálmine intentará dar vuelta la página en San Martín

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: