La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 29/abr/2017 Calendario Maya:

Guerrero 2 - Energía del Sábado 29/4/2017- Trecena del águila

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip

El Guerrero representa la fuerza espiritual para seguir luchando y salir adelante. Es la conexión con la inteligencia Universal. Tiene vibración sagrada. Nos aporta la capacidad indicada para poder sobrellevar momentos difíciles y para poder salir de ellos. Guerrero 2. El tono 2, es el desafío a pasar estos 13 días, es poder encontrar el camino del medio y no dejar que esta energía se polarice. El Guerrero 2 si esta en eje, lucha para salir adelante, pero si esta vibra esta inestable, pelea con todos, por todo y cuestiona cualquier pavada con tal de no dar el brazo a torcer. Caprichoso, discutidor provocador. Es mejor que podamos poner esta energía estable para que estos 13 días sean armónicos y no terminemos con un ojo negro. Es una energía magnífica para sacar los estorbos del camino, para rendir laboralmente, porque nos aporta fuerza física e intelectual. Nos va a ayudar a tener plan A, B C y Z. Alta estrategia tendremos estos días con el Guerrero desafiándonos. Eso sí, podemos estar vuelteros y con ataduras emocionales, porque el inconveniente está ahí, La energía del Guerrero es la de los solterones del calendario maya, les cuestan mucho las relaciones afectivas. Excelente día para planear, organizar, darle a cada cosa un lugar, acomodar, limpiar, y llenarnos de entusiasmo. A estar calmos y a la altura de las circunstancias para que estos días no sean un trailer de la película "300". Sintonizar con la energía del guerrero y hacer ley de ahorro de energía es una buena opción para un día Guerrero. ¡Buen sábado para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

