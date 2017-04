PJ-FpV: ”¿Qué se puede esperar de un Gobierno que despide a una embarazada de tres meses?”

Concejales justicialistas se solidarizaron con los trabajadores municipales "víctimas de aprietes y despidos", resaltando el caso de una empleada del área de Compras que fue echada luego de haber adherido a la retención de tareas convocada por el gremio. Desde el bloque de concejales justicialistas hicieron público su repudio hacia los distintos hechos protagonizados por trabajadores y funcionarios municipales, los cuales han sido denunciados a la Justicia por el propio Sindicato. "Es inconcebible que el Estado adopte el rol que éste Municipio está llevando con sus trabajadores" señaló Luis Chesini, quien preside el bloque del PJ-FpV. "A mediados de la semana, empleados del área de medioambiente filtraban un audio en donde el Subsecretario (Guillermo) De Luca, claramente los increpaba por haber participado de la retención de tareas impulsada por el gremio, como parte de la lucha que lleva a cabo producto de las paritarias" recordó el edil. Sin embargo, poco después trascendió un segundo audio, donde una empleada del área de compras rompe en llanto al enterarse de su despido, en similares condiciones. "Es un hecho sumamente grave ya que se trata de una mujer que cursa un embarazo de tres meses, y que lamentablemente su esposo no tiene trabajo. Duele que estas cosas pasen en nuestra Ciudad, porque en definitiva, y exceptuando la mayoría de los funcionarios, somos todos vecinos" expresó Chesini. "Toda nuestra solidaridad con los trabajadores perseguidos, apretados y despedidos", agregaron los concejales justicialistas respecto a las denuncias que se conocieron en las últimas horas. "Es evidente que se trata de una práctica sistemática de este Gobierno en todas sus esferas. No hay justificativos ni explicaciones para éstas actitudes, y nos preguntamos ¿qué se puede esperar de un Gobierno que despide a una embarazada de tres meses?. Esta es una verdadera campaña del miedo, que tiene como víctimas a trabajadores y vecinos de nuestra Ciudad. Esperamos que el Intendente y los funcionarios responsables recapaciten de manera urgente, y descontinúen estas actitudes que vienen repitiéndose", concluyeron desde el bloque PJ-FpV..

