Lautaro Ríos encabezaría la lista de concejales del Frente Patriótico Ciudadano

Su pre-candidatura fue elegida en un plenario. Segunda iría Alejandra Doello y en tercero a Carlos "Cachi" Theis. El Frente Patriótico Ciudadano aprobó en plenario la propuesta de llevar al referente de Patria Grande, Lautaro Ríos, como cabeza de lista en una posible presentación a elecciones legislativas. Las diferentes agrupaciones que desde hace un año vienen trabajando en el Frente Patriótico Ciudadano, que tuvo origen en la Multisectorial contra el tarifazo, realizaronel plenario el pasado sábado 22 de abril en la Biblioteca Popular Jean Jaures. En este encuentro definieron consolidar la unidad presentando una alternativa electoral en Campana, poniendo en consideración los primeros tres posibles pre candidatos. Ríos actualmente es parte del Movimiento Popular Patria Grande y uno de los referentes del espacio vecinal Vive Campana. Con trayectoria en el área de ecología política, es fundador y presidente de la ONG Conciencia Ciudadana. Fue parte de la resistencia a la llegada del CEAMSE a nuestra ciudad y de otras acciones de contenido cívico ambientalista y,en los últimos meses, se lo vio involucrado en temas de actualidad desde la Multisectorial. "Siento realmente un gran orgullo y en particular una profunda responsabilidad de que no solo el espacio que integro sino el resto de los espacios que conformamos este frente y los vecinos y vecinas independientes depositen en mi la confianza para que sea quien transmita lo que todos y todas tenemos para decir", aseguró Ríos. "Porque en definitiva, yo asumo esa tarea y no otra, la de ser quien le ponga voz a los proyectos y a una propuesta que surge de un frente con gran vocación de modificar para bien el destino de todos y todas las campanenses", añadió. El Frente Patriótico Ciudadano propuso en segundo lugar a Alejandra Doello es trabajadora docente, afiliada y militante del Suteba, y ha participado de diversas experiencias sociales, siendo hoy parte de los vecinos independientes que construyen este frente. Por su parte, Carlos Theis es un reconocido militante popular. Ha participado como comisión interna en Siderca y que hoy también es un vecino independiente, trabajador jubilado, que forma parte de este frente y es una de las caras visibles de la Multisectorial.

Lautaro Ríos encabezaría la lista de concejales del Frente Patriótico Ciudadano

