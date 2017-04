La defensa del trabajo

P U B L I C







Salud, educación y trabajo son los tres pilares sobre los cuales se tiene que construir una sociedad si quiere desarrollarse y alcanzar estándares de vida adecuados a las necesidades de la actualidad. En la columna de hoy, me a enfocar en una de estas tres dimensiones; el trabajo, dado que estamos viviendo en la sociedad argentina en general pero en la campanense en particular, una crisis en la creación y en el mantenimiento de los puestos laborales. Lo que está sucediendo en la plata en Campana del Grupo Techint es un indicador de esta crisis que estamos viviendo. Pero esto es solo la punta un iceberg mucho más profundo y mucho más preocupante. De estas grandes empresas se desprenden pequeñas y medianas que son subsidiarias de la misma y que por "efecto dominó" se ven afectadas por lo que sucede en el "gigante de los tubos" que ha decidido invertir en Estados Unidos mientras en Campana tiene obreros suspendidos. Esto sin dudas trae consecuencias en el empleo que absorben las Pymes, muchas veces obligándolas a tomar medidas que afectan a sus trabajadores. Pero la problemática no termina ahí. El "efecto dominó" que comienza en esta gran industria y se desparrama hacia las empresas contratistas subsidiarias, tienen un efecto inmediato en el comercio local los cuales vieron a partir de esta crisis en el empleo fabril una merma significativas en sus ventas. En 2016, según distintas consultoras, el consumo cayó entre un 8% y un 16% y esto es consecuencia directa de la pérdida de poder adquisitivo producto de las negociaciones salariales a la baja y la pérdida de puestos de trabajo. Si a esto se le suma la llegada indiscriminada de grandes cadenas comerciales, nos encontramos con comerciantes autóctonos con serias dificultades para sostener no solo a sus empleados sino también abiertos sus comercios. Pero si pensaban que la problemática terminaba ahí, lamento decirles que no es así. La crisis de empleo que se está desarrollando no significa únicamente la pérdida de puestos de trabajo y de poder adquisitivo. En este fenómeno estamos observando situaciones complejas de maltratos, persecución, hostigamiento y explotación de los trabajadores. El indicador más claro de esta situación es sin dudas lo que está sucediendo con el empleo público municipal donde funcionarios que no son de Campana se creen con el derecho de apretar y maltratar a nuestros vecinos, amigos y familiares que trabajan en la Municipalidad. Si a las complejas situaciones del empleo fabril le sumamos la delicada situación del comercio local más la situación de los trabajadores municipales, entendemos porque nuestra ciudad está viviendo un periodo gris en materia de empleo. Y donde el Estado Municipal en consonancia con el Estado Nacional, han tomado la decisión de apelar al "Laissez Faire, Laissez Passer", el cual es un término francés del liberalismo clásico que significa "dejar hacer, dejar actuar". Es decir, que el Municipio se desentiende de esta compleja coyuntura porque "las fuerzas naturales del mercado van a reacomodar la situación generando un equilibrio que beneficie al conjunto". Lamentablemente, está sucediendo todo lo contrario a lo que postulan los principios a los cuales el Gobierno Municipal ha adherido, y los problemas en el empleo se profundizan. Por esto creo yo que el estado debe intervenir en favor de los trabajadores. Los Campanenses necesitamos y merecemos un Intendente que se ponga los pantalones y defienda el trabajo fabril, que defienda a las Pymes y comercios locales, y que cuide y proteja a sus trabajadores municipales. Defender a los trabajadores es defender al conjunto de la sociedad, y el estado municipal tiene que actuar en consecuencia. Alejo Sarna / Nuevo Encuentro

La defensa del trabajo

Por Alejo Sarna

