Retrocesos

Una vez más, los números de la indomable realidad siguen desmintiendo los pronósticos del gobierno. A principio de esta semana se conocieron los datos elaborados por el gubernamental Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y que surgen del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) e indican que la economía cayó un 2,2% en febrero con respecto al mismo mes del año pasado y un 0,4% en el primer bimestre. A nivel sectorial, la principales caídas en febrero fueron las de la industria manufacturera un 7,1% y del comercio mayorista, minorista y reparaciones un 4,9%. Como se ve el elenco que nos gobierna volvió a quedar en offside con sus predicciones económicas. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, le dijo a fines de febrero al diario La Nación "En la Argentina la recesión ha terminado." Y "Pensamos que ése es el inicio de un proceso muy sostenido de crecimiento, que va ir ganando fuerza y tracción a lo largo de 2017". El ministro del Interior, Rogelio Frigerio fue un poco más cauteloso al manifestar que "lo peor de la recesión ya pasó" agregando que "el primer trimestre del año arrancó un poco peor de lo que pensábamos". En su afán de dar buenas noticias sobre la reactivación que no llega, el Ministerio de Trabajo publicó los datos de febrero con un aumento de trabajadores registrados en la actividad privada, el sector público y el monotributo social de 11.200, que si no se tienen en cuenta los efectos estacionales, asciende hasta 19.200. Sería un excelente noticia, pero en realidad se trata de un aumento en el monotributo social, o sea trabajadores desocupados que buscan cobrar la asignación universal por hijo. Es llamativo que en su viaje a Estados Unidos a buscar inversiones, el presidente Macri acompañó al mandamás del grupo Techint Paolo Rocca en la visita que hicieron a la planta que la empresa está emplazando en Bay City (Houston), donde producirá 600 mil toneladas de tubos sin costura por año con mano de obra estadounidense. La planta, que será inaugurada próximamente, generará 600 puestos de trabajo en Houston y otros 400 a 500 de modo indirecto, y demandó una inversión de 1.800 millones de dólares. Campana debe preocuparse porque este nuevo emprendimiento de Tenaris producirá los mismos tubos que Siderca. Se nota que para la producción de tubos los sueldos no son tan relevantes porque en Houston son mayores a los que se pagan acá. El gobierno, que no puede conseguir que vengan inversiones, acompaña a las que se van. A este retroceso en términos económicos y sociales se le debe sumar el deterioro institucional que significa la desesperación de colonizar la justicia. Son varios los jueces que deben afrontar juicios políticos por haber fallado alguna vez en contra de los deseos del ejecutivo. En otros casos designando jueces amigos en juzgados estratégicos, tal el caso de la reciente designación de Juan Manuel Culotta en el juzgado federal Nº1 de La Plata, que tiene competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Culotta es egresado del colegio "Cardenal Newman", el mismo al que fue el presidente Mauricio Macri y otros funcionarios del gobierno nacional, y es allegado a Pablo Clusellas, secretario de Legal y Técnica de la Presidencia y también egresado de la misma institución.

