Polémica por el agua corriente en Pavón

El gobierno municipal afirma que terminó la obra troncal de distribución de agua potable, y convoca a los vecinos a realizar la conexión domicialiaria a la red. Desde el Pro denuncian que la obra ya fue inaugurada dos veces, pero aun los vecinos no tienen agua. La obra de construcción de la red de agua corriente en Pavón implicó una importante inversión que incluyó todas las cañerías, el gran tanque de agua sobre la delegación municipal, y el sistema de extracción y bombeo del agua a la red. El sistema ya está completamente terminado y operativo hace casi dos años, e incluso fue inaugurado por el intendente Adrián Sanchez ante la mirada ilusionada de los vecinos por la inminencia de contar un servicio público básico que no solo brinda mucha comodidad, sino que garantiza un avance importante en materia de salubridad pública al asegurar la potabilidad del agua. Pero los vecinos aún no tienen agua. El tema fue expuesto en la sesión abierta del martes pasado del Concejo Deliberante, cuando el concejal del Pro Ariel Herling presentó un pedido de informes denunciando que la obra está terminada pero aún no se han conectado los vecinos y por lo tanto el agua brilla por su ausencia. Según reveló el referente de ese espacio politico Raul Sancho, la novedad fue conocida durante el timbreo del Pro la semana pasada, cuando charlando con los vecinos de Pavón, le relataron la situación. Al respecto el propio Sancho fue tajante: "es una vergüenza que el municipio haya inaugurado en 2015 una obra que los vecinos aún hoy no pueden disfrutar". Entre los vecinos circula el argumento de que la dificultad para conectarse a la red se da porque al hacer la construcción de la red troncal, no se habría dejado frente a cada domicilio el llamado "chicote" al que debe conectarse la red domiciliaria. Desde el municipio se desmiente esta versión, y se está convocando públicamente a los vecinos a concurrir a la delegación municipal de Pavón para manifestar su voluntad de conectarse al servicio, y para informarse de las características técnicas de los trabajos a realizar dentro del domicilio. Además, funcionarios dejaron trascender que el problema es que los vecinos no quieren pagar por la obra dentro del domicilio y la conección a la red, que costaría mas de 2000 pesos, y esperan que la pague el municipio presionado por el conflicto político y la inminencia de las elecciones. "Esto es un apriete al gobierno apoyado por el Pro, que no va a resultar. El municipio hizo la obra troncal, pero la conexión corre por cuenta del frentista. Esto es así en todos lados, y es la única forma de que el municipio siga haciendo obras para todos los vecinos" explicaron.

