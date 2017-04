De la ilusión a la cruda realidad: el viola recibió otro cachetazo en San Martín

QUINTA DERROTA CONSECUTIVA Se estira la racha negativa en el campeonato. Y también frente a Chacarita, contra el que acumula 15 partidos sin triunfos. Para Villa Dálmine, la de anoche fue la quinta derrota consecutiva que sufre en el campeonato. Una racha que comenzó frente a Gimnasia en Jujuy y continuó con Nueva Chicago, Argentinos Juniors, Instituto y Chacarita. Además, es la séptima caída en sus últimas ocho presentaciones, porque además había perdido anteriormente con Flandria y Juventud Unida de Gualeguaychú (luego le ganó a Los Andes, en lo que fue su única victoria del año). Las rachas negativas también las arrastra frente a Chacarita: ahora suma 15 encuentros sin triunfos ante el Funebrero, con 7 empates y 8 derrotas en los últimos enfrentamientos del historial. Sólo le ganó dos veces al Tricolor, ambas en 1980: el 26 de abril, 4-2 como visitante con goles de Narciso Facundo Gallardo (2), Francisco Ramón Portillo y Luis María Orlando; y el 6 de septiembre, 2 a 1 como local con goles de Miguel Ernesto Benítez y Oscar Bautista Cassinerio. Al término del primer tiempo, ganaba con gol de Ángel Alonso. Pero Chacarita, que siempre fue muy superior, se lo dio vuelta en ocho minutos, aprovechando una seguidilla de errores de Villa Dálmine. En el final, el Funebrero aumentó diferencias y selló un 4-1 que le agrega otro duro golpe al presente del equipo de nuestra ciudad. Realidades opuestas, lógica pura. Así terminó el partido entre Villa Dálmine y Chacarita, a pesar de aquel primer tiempo en el que todo era sorpresa. El 4-1 final a favor del Funebrero no fue más que una muestra del presente de uno y otro. Porque mientras en San Martin se ilusionan con el juego y el andar de su equipo; en Campana, cada encuentro es un golpe más al mentón, la imagen de un conjunto que deambula por el Nacional B. Anoche, el Violeta fue por el batacazo ante Chacarita. Y tuvo su momento para ilusionarse: con un planteo táctico con mucho énfasis en lo defensivo y aprovechando un error de la defensa local, logró adelantarse en el primer tiempo. Pero, como ya mostró en ocasiones anteriores y recientes, no resiste los errores propios. Los paga muy caro y no ofrece respuestas posteriores. Entonces le simplifica la ecuación al rival de turno. Porque así como Nueva Chicago usufructuó diez minutos para darle vuelta un 2-0, el Funebrero necesitó ayer de apenas ocho para torcer la historia que se estaba escribiendo en San Martín. Una mano infantil de Federico Recalde dentro del área, la posterior expulsión del juvenil y la floja marca del bloque defensivo ante un crack como Nicolás Oroz fueron acciones que se sucedieron entre los 7 y los 15 minutos del complemento para que Chacarita dé vuelta el encuentro y quedara con todo a disposición para ir por la goleada que concretó en el cierre del cotejo. De un lado, una idea consolidada de juego y la confianza para ejecutarla a pesar del marcador adverso. Del otro, lo opuesto: sin una idea clara y sin confianza, Villa Dálmine se desdibujó por completo al primer error que cometió. Realidades opuestas, lógica pura. Al fin y al cabo no fue más que eso. Aunque en Campana duela y no haga más que oscurecer todavía más el futuro inmediato de un equipo que necesita con urgencia un golpe de efecto para volver a creer en sí mismo. EL PARTIDO Con dos cambios en defensa (Coronel y Fórmica por Zamponi y Demaio), Villa Dálmine salió al campo de juego con el mismo esquema que presentó ante Instituto. Una línea de cuatro defensores; cuatro volantes que se paraban muy cerca uno de otro; Ruiz abierto a la izquierda; y Cérica como único delantero. ¿La idea? Mantener las líneas cercas y presionar en bloque. Incluso, intentó rápido marcar la cancha y Falcón se excedió: dos entradas con vehemencias antes de los tres minutos lo pusieron al borde de la expulsión. El problema del Violeta era que retrocedía mucho. Y como Chacarita circulaba el balón con prolijidad, se permitía incorporar mucha gente a sus ataques y hacer ancho el campo de juego. Entonces, al equipo de De la Riva se le complicaba ese objetivo de ser un bloque defensivo cerrado. Por las trepadas de Lazarte, la distribución de Mellado, por la movilidad y el talento de Oroz y los desprendimientos de Rivero. Así, el local mostraba conceptos y recursos para tratar de quebrar la resistencia visitante, que defendía muy metido en su área en varias ocasiones. Pero el que golpeó primero fue Villa Dálmine, a los 20 minutos. Entre Ruiz y Fórmica sacaron con sorpresa un tiro libre contra un costado; el "Mudo" envió el centro al corazón del área; falló Mellado al intentar despejar y por el segundo palo apareció solo Ángel Alonso para empujar el balón al fondo de la red ante la incredulidad de todos los Tricolores. El gol acentuó los planteos de uno y de otro. Y aunque Chacarita no cayó en la desesperación y siguió manejando el balón siempre con la misma idea. Sin embargo, con el correr de los minutos, fue perdiendo fuerza en sus avances y el Violeta pudo ir metiéndolo en la red que tejió tácticamente. Y no sólo eso, le empezaron a aparecer espacios en cada recuperación y si hubiese tenido mayor precisión en el pase necesario para quebrar esa última línea del Funebrero que achicaba hacia adelante, el primer tiempo podría haber terminado con mayor ventaja (en la mejor opción, el asistente le marcó un offside inexistente a Cérica cuando quedaba mano a mano con el arquero Trípodi). Nada cambió en el arranque del segundo tiempo. Y era lógico. Como también era lógico que en el primer error que cometiera Villa Dálmine, todo cambiara. Porque refugiado muy cerca de su área, no podía equivocarse. Y a los 6 minutos, en una jugada tumultuosa cerca del punto penal, Federico Recalde metió infantilmente la mano y le brindó a Chacarita su mejor posibilidad. Rodrigo Salinas no falló desde los 12 pasos y estableció la igualdad. Encima, tres minutos después, golpeado anímicamente por esa acción, el juvenil fue fuerte sobre la derecha ante el avance de Lazarte y se ganó la segunda tarjeta amarilla, ensombreciendo aún más el panorama de la noche de San Martín. Estaba claro que el partido se había quebrado. Que la disposición táctica del Violeta difícilmente pudiera resistir con un hombre menos. Y así fue. Apenas duró cinco minutos más, hasta que Oroz frotó la lámpara, se apoyó en el pivoteo de Salinas y se fabricó el espacio para rematar con rosca al palo más lejano de Otarola para redondear un gol propio de un crack. De allí en adelante, el partido fue todavía más de Chacarita, que circuló el balón con mayor comodidad y manejó los tiempos, a pesar de estar solamente un gol arriba en el marcador. Villa Dálmine no tenía respuestas y mucho menos con un Ruiz nervioso e impreciso. Así, apenas una corrida de Cérica que remató débil y contuvo Trípodi causó zozobra en el local y alguna ilusión de empate en el visitante. De la Riva trató de cambiarle la cara al equipo con los cambios: Burzio y Mazzocchi ingresaron por Núñez y Falcón. Y entonces el Violeta quedó partido. A todo o nada. Y fue todo, pero para Chacarita. Porque aprovechó los espacios y en los últimos cinco minutos no sólo aseguró la victoria por intermedio de Salinas, sino que también dibujó la goleada con una gran media vuelta del ingresado Rodríguez. Así, Villa Dálmine no sólo se fue de San Martín con la bronca propia de una derrota que lo tuvo al frente en el primer tiempo, sino también con otro abultado marcador en contra, que dejó a las claras las diferencias con un Chacarita que juega bien y está en la pelea grande. Para el Violeta, en cambio, el panorama es cada vez más sombrío: cinco derrotas consecutivas y un promedio que se deshilacha fecha tras fecha en una caída que no encuentra freno. SÍNTESIS DEL PARTIDO CHACARITA (4): Emanuel Trípodi; Nahuel Menéndez, Germán Ré, Federico Rosso, Gabriel Lazarte; Diego Rivero, Miguel Mellado, Nicolás Oroz; Maximiliano Casa, Juan Ignacio Álvarez y Rodrigo Salinas. DT: Walter Coyette. SUPLENTES: Lucas Álvarez, Juan Cruz González, Alan Robledo, Daniel Ibáñez, Elías Alderete, Matías Rodríguez y Jonathan Rodríguez. VILLA DÁLMINE (1): Fernando Otarola; Juan Alsina, Ariel Coronel, Ángel Alonso, Lautaro Fórmica; Federico Recalde, Horacio Falcón, Diego Núñez, Jonathan Figueira, Pablo Ruiz; y Ezequiel Cérica. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Rubén Zamponi, Fabrizio Palma, Lucas Favalli, Pablo Burzio, Leonardo Carboni y Juan Manuel Mazzocchi. GOLES: PT 20m Ángel Alonso (VD). ST 7m Rodrigo Salinas (C) -de penal-; 15m Nicolás Oroz (C); 40m Rodrigo Salinas (C); y 44m Jonathan Rodríguez (C). CAMBIOS: ST 19m Burzio x Núñez (VD); 29m Alderete x Casa (C), Ibáñez x Rivero (C) y Mazzocchi x Falcón (VD); 41m Carboni x Cérica (VD) y Rodríguez x Salinas (C). AMONESTADOS: Salinas y Rosso (C); Falcón, Alonso, Mazzocchi y Núñez (VD). EXPULSADO: ST 9m Federico Recalde (VD) por doble amarilla. CANCHA: Chacarita. ARBITRO: Pablo Echavarría.

Diego Nuñez volvió a ser titular en el Violeta





Pablo Burzio ingresó en el segundo tiempo



CHICAGO Y CHACARITA, EN LA LUCHA Esta 30ª fecha metió de lleno a Nueva Chicago y Chacarita en la lucha por la segunda posición del campeonato (los dos primeros ascienden a Primera División). Es que el Torito de Mataderos derrotó 2-0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn, al que alcanzó en la línea de los 49 puntos. Y apenas a uno por detrás quedó Chacarita. Por su parte, Argentinos Juniors (55) tendrá la oportunidad de escaparse todavía más como único líder del certamen cuando reciba hoy a Brown de Adrogué en La Paternal. Ayer, se jugaron cuatro partidos: Nueva Chicago 2 - Guillermo Brown 0; Juventud Unida (G) 0 - Almagro 1; Flandria 2 - Central Córdoba (SdE) 0; Chacarita 4 - Villa Dálmine 1. En tanto, hoy se disputarán otros seis cotejos: Los Andes vs Ferro Carril Oeste (15.40); Argentinos Jrs vs Brown de Adrogué (15.45); San Martín (T) vs Douglas Haig (17.00); Crucero del Norte vs Estudiantes SL (17.00); Gimnasia (J) vs All Boys (17.00); y Santamarina vs Boca Unidos (19.00). La fecha se completará el martes, cuando Instituto reciba a Atlético Paraná.

De la ilusión a la cruda realidad: el viola recibió otro cachetazo en San Martín

