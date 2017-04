Cuando enseñar es una experiencia religiosa

Atravesada por una mirada humanística de la vida, Analía Carrasco, Licenciada en Ciencias de la Educación, reflexiona desde sobre su propia experiencia de aprendizaje y su pasión por ver a los demás superarse. Oriunda de Lanús, llegó a Campana hace unos 2 años para trabajar como intérprete de japonés en Toyota. Supimos de ella porque la semana pasada inició un taller de cuatro encuentros sobre "Herramientas para aprender a estudiar". Dirigido a jóvenes y adultos, el taller es impulsado por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la ciudad, y se dicta gratuitamente en la biblioteca Octavio Amadeo. "La idea del taller es repasar cómo aprendemos desde la mirada de las neurociencias, y desde ese lugar ver y aprender algunas herramientas y técnicas para despejar el camino y aprovechar el tiempo de manera más eficaz cuando intentamos estudiar", explica Analía Carrasco (34), Licenciada en Ciencias de la Educación. "Estudié Ciencias de la Educación, porque desde chica me apasiona la educación y el aprendizaje, apostar al potencial de las personas. Seguramente, tiene que ver con mi historia personal: a mí siempre me costó mucho aprender y estudiar. Incluso tenía dificultades para expresarme. No podía contar una historia. No tenía diagnóstico porque nunca me trataron, y me las arreglaba como podía", recuerda y agrega: "tal vez por eso, también, ahora me anoté en la carrera de Psicopedagogía del Instituto 15". Hasta aquí, la historia que relata Analía transita un previsible sendero de la superación personal. Pero un singular ¿rompecabezas? se empieza a armar cuando le preguntamos cómo es que se vinculó al idioma japonés, materia que la trajo a vivir a Campana. "Es –dice- una larga historia. Yo era muy chica, y me empiezo a vincular con el budismo a través de mis padres. De hecho hoy soy integrante de la Soka Gakkai Internacional (SGI). Aquí, en Campana, hay unos 20 miembros, y nos reunimos semanalmente". La SGI es una organización budista que promueve la paz, la cultura y la educación, en base al principio del respeto a la dignidad de la vida. Su sede central se encuentra en Japón. Miembros de la SGI están presentes en 192 países y territorios. Abrazan la filosofía humanista del budismo Nichiren: trabajan para construir una cultura de paz fomentando el diálogo y la no violencia seguros de la interconexión entre felicidad personal y paz colectiva. "El budismo –explica- es una filosofía de vida basada en que todas las personas tienen un potencial ilimitado. Pero eso yo no lo veía en mí. Confiaba en esas palabras, lo que pasaba es que necesitaba descubrirlo en mí para poder descubrirlo en otros. Así, sufriendo pero avanzando, terminé la secundaria en el Colegio Alemán de Lanús. Después, con esa pasión por la educación, fui a Japón a conocer la universidad Soka, fundada por Daisaku Ikeda, a quien considero mi maestro de vida. Me quedé 1 año aprendiendo japonés". Made in Lanús "La persona que toma la decisión de ser budista, no pasa por ningún rito de iniciación ni nada parecido: se trata de tomar la decisión de ser feliz y de contribuir a la felicidad de los demás. Y ya está: sos budista. Y empezás a estudiar y participar de las actividades. Vas estudiando la filosofía budista, que te da herramientas concretas y después a su vez te encontrás con personas que te ayudan a transitar ese camino. Pero en sí, desde dónde parte todo, es de la decisión que tome uno. También te influencia un poco el entorno, obvio. Son las dos cosas. Después, está en vos qué sueños o qué objetivos te vas a poner por delante y cómo vas a dibujar tu vida. Hacia dónde vas. Y funciona", dice Analía y relata cómo entró esa filosofía en su familia: "Fue algo muy loco, porque era el año 84 u 85, y había muy pocas personas en la Argentina que practicaran el budismo. A pesar de eso, en la misma semana, a mi mamá le transmitió el budismo mi tía, en Burzaco; y a mi papá, un cliente en Flores. A los pocos días, ponéle ese fin de semana, se ponen a charlar sobre las novedades y se enteran que por diferentes caminos les habían hablado de lo mismo". En 2002, Analía ya había terminado el secundario en el Colegio Alemán de Lanús, y había comenzado el CBC para cursar la Licenciatura en Ciencias de la Educación en la UBA. Sin embargo, una meta la tenía ocupada: poder viajar a la universidad Soka, en Japón. "En ese momento –explica- la realidad indicaba que no había forma de ir. Pero estaba muy decidida y después de andar y andar buscando una beca, conseguí un préstamo de una familia de Japón que conoció mi historia y decidió apoyarme. Así, pude experimentar esa mirada humanística de la educación que tiene ese lugar del cual había escuchado hablar tanto: la Universidad Soka, que se basa en el concepto de la creación de valor. Para ellos, la felicidad pasa por poder desarrollarse al máximo y eso se consigue a través de la educación. Y la educación tiene que estar siempre atravesada por tres valores: Bien, Belleza y Beneficio. La educación tiene que formar a las personas para que hagan el bien, tiene que tener belleza para que les guste, y aportar un beneficio concreto a la integridad de esa persona. En eso se basa la educación Soka, y se vive así. Eso es lo más increíble. En el día a día, en los profesores se nota eso, la creación de valor para los demás. Ahí, uno se nutre de eso. No te dicen: ‘tenés que estudiar’, sino que te explican que tenés un papel muy importante en tu sociedad. Que sos una persona importante, y te hacen sentir así. De hecho, yo trato de hacer sentir así a mis alumnos, porque estoy convencida de que es así". A partir de los próximos días, Analía comenzará a colaborar con una columna en La Auténtica Defensa, principalmente vinculada a la temática de la Educación. "No lo tengo decidido –dice- pero estoy pensando que me gustaría hablar sobre el concepto de estigma Erving Goffman y engancharlo por el lado de la escucha, y la eficacia o no, del aprendizaje mirada desde ese lugar. Veremos".

Cuando enseñar es una experiencia religiosa

