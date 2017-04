Hoy domingo el cielo permanecerá despejado en Campana, con una temperatura confortable y un nivel bajo de humedad. Será, en suma, una jornada similar a la de ayer y también a la del viernes. Temprano estará fresco, con unos 12 grados al amanecer. Pero luego el termómetro se moderará y a la tarde llegará a los 26 grados. El viento prevalecerá del Noroeste y soplará en forma moderada desde media mañana. La situación meteorológica mantiene la presencia de un sistema de alta presión sobre las costas del sur de Brasil y por eso no cambiará el estado del tiempo en nuestra ciudad: cielo despejado, viento del Noroeste y una buena amplitud térmica, condiciones que se vienen dando desde hace ya 3 días y que seguirán hasta el martes inclusive. Abril está terminando con un total de 115 mm de agua caída y, según los pronósticos, no volvería a llover hasta el próximo fin de semana. Mañana lunes hay riesgo que se formen algunas neblinas al amanecer, ya que será un poco más húmedo. Pero luego el sol volverá a brillar y la temperatura otra vez subirá a un nivel confortable: 26 grados es la máxima pronosticada. El martes será el último día de cielo despejado (en realidad comenzarán a verse nubes altas hacia la noche). Hará un poco más de calor (no mucho), con un amanecer fresco y una tarde agradable. Podrían registrase chaparrones cercanos, hasta el sur de la provincia de Entre Ríos; inicialmente no llegarán afectarnos. Respecto a la temperatura, apenas si estará fresco por la noche, mientras que la tarde será un poco más que templada. El jueves volverá a prevalecer el sol sobre las nubes y el día se volverá ligeramente cálido. Hacia el viernes se dará una mezcla de sol y nubes altas, con calor suave otra vez. Pronósticos Hoy, domingo 30: el cielo permanecerá despejado, con un amanecer fresco y una tarde agradable: 12 grados es la mínima prevista y 26 grados la máxima. El viento soplará débil a moderado del Noroeste. Mañana, lunes 1º de mayo: hay probabilidad de neblinas matinales. El cielo seguirá despejado, con poco cambio de temperatura: 13 y 26 grados son los extremos previstos. El viento soplará débil a moderado del sector Norte. Martes 2: el cielo variará de despejado a algo nublado. Subirá levemente la temperatura, con 14 grados de mínima y 27 grados de máxima. El viento soplará débil del Noreste.



El Tiempo en Campana:

Confortable, con sol pleno

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

