Se inauguró un aula multisensorial en la Escuela de Educación Especial Nº 501

Es un salón para alumnos con Trastorno Emocional Severo. El intendente Abella recorrió el nuevo espacio, único en la zona, y felicitó al cuerpo docente por el trabajo realizado a diario. Un aula multisensorial se inauguró en la Escuela de Educación Especial Nº 501 para alumnos que padecen Trastorno Emocional Severo (TES). Se trata de un aula única en la zona, que está dividida en un área blanda y otra dura, donde se trabaja la motricidad mas fina, la relajación, el juego y otras actividades relacionadas a los sentidos y a la movilidad corporal. El intendente Sebastián Abella, junto a funcionarios municipales, recorrieron la obra que contó con aportes del Municipio, Consejo Escolar y Tenaris Siderca. También conversó con directivos y docentes de la escuela interiorizándose sobre las tareas que allí realizan y sus necesidades. "Felicito a toda la comunidad educativa del establecimiento no solo por esta nueva aula sino por el compromiso puesto en su labor diario en beneficio de los chicos", expresó el jefe comunal una vez finalizada la visita. En este sentido, la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, aseguró que "desde el Municipio estamos muy contentos de inaugurar esta excelente sala y de brindar esta calidad de servicio y de inclusión a los chicos con discapacidad". Y sumó: "Este salón es muy interesante porque está preparado exclusivamente para chicos con trastornos emocionales severos. Los materiales y las actividades están pensados para las necesidades del grupo", al tiempo que agradeció a Tenaris y Consejo Escolar por ser parte del proyecto. A su turno, la inspectora Jefe Distrital, Silvia López, destacó que "es un lujo tener esta nueva aula temática preparada para un sector de la población que tiene una patología especifica y así brindarles herramientas inclusivas de calidad". "Desde el Consejo Escolar y el Municipio estamos muy comprometidos con la educación. Tener un espacio para que estos alumnos puedan estar incluidos era una necesidad y que hoy se esté realizando me llena de emoción", aseguró a la prensa la presidenta del Consejo Escolar, Nelda García. En tanto que, la directora de la escuela Nº 501, Gisela Schild, se mostró muy agradecida con el Municipio, Consejo Escolar y Tenaris por responder a la necesidad de la institución de generar un espacio de este tipo. Y aseguró que allí no solo asisten chicos de Campana, sino que de otras ciudades también. Al finalizar la conferencia, el gerente de Comunicaciones, Relaciones Institucionales y Desarrollo Social de Tenaris, Luis Grieco, añadió que "es un orgullo poder estar en la inauguración de esta nueva aula que contó con un aporte de Tenaris Siderca para que los chicos puedan trabajar y desarrollar sus sentidos".

Schvartz y Grieco encabezaron el corte de cinta simbolico.





El intendente compartió la tarde con los alumnos de la institución.



