Una tradición de campo que continúa en la cocina

La pareja de Entre Ríos vive hace varios años en la ciudad. El boca a boca hace que sean conocidos por su parte gastronómica; venden pastelitos, locro. Hasta en un momento hacían pan casero. Pueblo Arrua, Estación Alcaraz o simplemente Alcaraz de Entre Ríos, Argentina donde se criaron Enrique Beglinomini (76) y María "Maruca" Acevedo (74). Cerca de 1970 llegaron a Campana y vivieron un año donde fue la Escuela 15 en Necochea y Cándido Cabrera de nuestra ciudad. Luego se mudaron donde antiguamente se encontraba "La Azulada" un restaurant en el Barrio Lubo en la calle La Pampa 55 donde hoy ellos residen. Allí ese restaurant era habitué de recibir todos los colectivos de larga distancia que paraban. "Nosotros venimos del campo. Seguimos siempre el ritmo ese". Durante las fechas patrias nuestro barrio se destaca por la oferta gastronómica. La charla fue con mate y pastelito de por medio bien casero, como todo el entusiasmo y amor con que lo hacen. La pareja tiene 3 hijos y 6 nietos. Siempre están presentes en todo momento. Hay un salón que es de la nieta que está en vías de ampliarse y desarrollarse. Allí se encuentra el Horno de barro a lo cual Enrique se refiere y expresa "lo hice pensando que me dure 6 meses. Y ya hace más de 20 años que perdura acá. Para nosotros es una tradición antes hacíamos todos los sábados pan casero". Cuando hablamos de actualidad y de sus próximos pasos a seguir o metas, ambos coinciden "hay muchas cosas que tienen que mejorar. La base principal es el trabajo. Si no trabajas no hay entrada de nada, y eso le pasa a mucha gente". Enrique luego entre cierta nostalgia y recuerdos, cuenta sus momentos cuando tenía el grupo de Chamamé. Tanto Enrique como Maruca tienen en su casa un santuario del Gauchito Antonio Gil; "viajamos a Mercedes todos los años. Antes íbamos en Enero y en Octubre. Entonces optamos por Septiembre. Donde es actualmente la Escuela Rocca vino la primera imagen el Gauchito". Además tienen consigo la Virgen de Itati. "Yo creo en todos los santos. Siempre tenes a alguien más que uno es devoto". Finalmente Enrique confía en su labor "lo hacemos porque es una tradición. Con alegría y con placer". La gente se puede acercar hasta el Barrio Lubo a visitarlos o comunicándose para hacer reservas al Tel. 440665.



Una tradición de campo que continúa en la cocina

