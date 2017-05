La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/abr/2017 Consideraron una ”bajeza” que el Municipio no le descuente el premio de presentismo a delegados y dirigentes







Desde el Sindicato Municipal aseguraron que los representantes gremiales no están exentos de perder el premio por presentismo que el Gobierno les descontó a los trabajadores que se adhirieron a la huelga nacional del 6 de abril. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) consideró una "bajeza" las declaraciones vertidas ayer por funcionarios municipales señalando que sufrieron descuentos los empleados que se adhirieron al paro del 6 de abril con excepción de los delegados y dirigencia sindical, a quienes "no se les puede descontar el premio" de presentismo por cuestiones de inmunidad gremial. "Es lamentable la bajeza en las actitudes que toma el Ejecutivo Municipal para amedrentar a los trabajadores, y enfrentarlos entre sí y con el gremio. Este es un ejemplo más de lo que venimos denunciando desde el comienzo del conflicto", afirmó el STMC en un comunicado de prensa. "Ahora –advirtió- van por el Sindicato, por el enfrentamiento entre los trabajadores Municipales aplicando selectivamente un descuento en los haberes por el Paro Nacional del 6 de abril, y además, explicando engañosamente que los delegados y miembros del Sindicato no sufrieron descuento porque no se les puede descontar. Una mentira más y con mayúsculas del Ejecutivo de Abella". A contramano de los dichos del Municipio, el STMC aseguró que "cada delegado es un trabajador más, que no tiene ningún derecho especial sobre ningún compañero en lo que respecta a sus remuneraciones". En ese sentido, comentó que "mucho antes de la liquidación mensual" elevó una nota dirigida al intendente en la cual se solicitaba que "dicho descuento se haga extensivo a los secretarios que cumplen funciones en el Sindicato y gozan de licencia gremial". "Parece que los asesores legales del intendente y los responsables del área de Personal y Recursos Humanos están muy mal informados y desconocen las normativas vigentes o, tal como creemos, el pago de los premios a los delegados y miembros del STMC es una infantil y repudiable jugada para embarrar la cancha en esto que creen que todo vale", sostuvo el sindicato. "A pesar de esa nota, y creemos que fue totalmente adrede, en una jugada muy tonta y muy infantil, no se realizaron los descuentos solicitados", cuestionó. Por tal motivo, el gremio consideró que el Ejecutivo quiere "enfrentar a los trabajadores y a su vez, ponerlos contra los vecinos, señalando que estas medidas afectan a la comunidad como si los trabajadores no fueran parte de ella, y no pagaran impuestos y tasas exorbitantes, como si esto en la voz de algún funcionario foráneo fuera más creíble que en la de un trabajador que presta servicios desde el Municipio para la ciudad, cada día de la semana".

