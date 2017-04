Aseguran que los trabajadores pararon un plan de Siderca para cambiar la turnística de trabajo

Según los trascendidos, la empresa pretendía que sus operarios pasaran a trabajar seis días continuos con el objetivo de elevar la productividad. Esta semana trascendió que, reunidos en asambleas, los trabajadores de la empresa Tenaris Siderca votaron rechazar un supuesta aplicación de un turno laboral de seis días continúo con el objetivo de empujar la producción de la planta en plena remontada. De acuerdo a declaraciones citadas por La Izquierda Diario, Juan, un obrero de Fábrica de Cuplas, denunció que con el plan de trabajo perseguido por la empresa "se reducirían puestos de trabajo y se flexibilizarían los existentes". "Te quedás sin franco los domingos por el resto de tu vida. Ésta fábrica no tiene límites… trata todo el tiempo de sacar ventaja y ver cuánto jugo le puede sacar al trabajador para reducir costos de mano de obra explotándolo", aseguró. Fernando, otro operario explicó que "la fábrica, implementando esta turnística, mantendría la producción de 24 horas todo el año, con la diferencia de que los operadores tendrían 48 días al año menos de descanso". "Esto lo hace para abaratar costos, prefiere pagar un plus de 1.500 pesos que invertir en incorporar un operario que le representa entre 25.000 y 32.000 pesos brutos aproximadamente, dependiendo la categoría", dijo. De acuerdo a la denuncia de los trabajadores consultados por La Izquierda Diario, dentro de planta algunos sospechaban que el cambio turnístico "ya estaba cocinado con el gremio pero se filtró la noticia" y se dio marcha atrás. "Ya estaban todos los nuevos cronogramas armados y eso lo sabe el gremio pero no hizo nada", manifestaron. A principios de abril, el director general de Tenaris, Javier Martínez Álvarez, anunció que la siderúrgica invertirá 2.300 millones de dólares e incorporarán 400 trabajadores en la planta Campana para volver a producir a máxima capacidad. La recuperación llega tras dos años de profunda crisis del sector petrolero que afectó, en cuyo período se perdieron más de 1.500 puestos de trabajo sólo en la planta de Campana.



Aseguran que los trabajadores pararon un plan de Siderca para cambiar la turnística de trabajo

