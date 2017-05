La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/abr/2017 Antes que las candidaturas están los problemas de los vecinos

Dentro del espacio conviven varias expresiones políticas, con una mirada en común de la Ciudad. Desde el alfonsinismo, aseguramos que "hay que dejar de lado las ambiciones personales y enfocarse en un proyecto que acompañe a los vecinos que no tienen dónde canalizar sus reclamos". Se acorta el camino hacia el primer contacto con las urnas este año, y no es algo que preocupe a los integrantes de Vamos Campana. Participamos en este espacio precisamente porque no surgió como un armado electoral, sino como un proyecto transversal que ponga en discusión qué Ciudad queremos, y sume distintas visiones a trabajar para constituir una propuesta que responda a las necesidades de los vecinos. Es que precisamente, Vamos Campana cuenta con un "mix" de ingredientes que lo constituyen como un frente inusual. Definirnos como vecinalistas no sería de lo más acertado. Éste es un espacio político claramente, ideológicamente transversal pero con un punto fuerte en común: nuestra Ciudad. Y por eso nos unimos para generar un proyecto distinto que haga foco en los inconvenientes de Campana, y sus soluciones. Por eso creemos que no es importante hablar de nombres y listas. Antes que las candidaturas están los problemas de los vecinos. Hay que dejar de lado las ambiciones personales y enfocarse en un proyecto que acompañe a los vecinos que no tienen dónde canalizar sus reclamos. En momentos donde las "negociaciones" entre distintas agrupaciones y alianzas electorales, el alfonsinismo en VC piensa que los acuerdos electorales se tienen que dar en base a programas pongan en relieve las necesidades y dificultades de los campanenses, y no en función de ninguna autopostulación, porque sería ser funcional a un oficialismo que prefiere confrontar con candidatos desgastados que con propuestas superadoras por su compromiso con la Ciudad, y ante el fracaso de las políticas que impusieron en todo este tiempo quienes nada tienen que ver con Campana, y hoy toman las decisiones por todos los vecinos. El límite claro de la política que no queremos es lo que nos define y nos impulsa a ser parte de este proyecto político. La posibilidad de sumar a vecinos independientes, de contar con muchos jóvenes comprometidos y la experiencia de referentes que deciden apoyar en lugar de traccionar, habla de una propuesta transversal que estamos seguros va a estar a la altura de las circunstancias en cuanto a las expectativas de la gente de cambiar, para mejor, todo lo que hoy está ocurriendo en nuestra querida Ciudad.

Fabián Santoli, Ariel Mosqueira, Victoria Soto y José Espinoza, quienes representan al alfonsinismo dentro de ésta agrupación.



Antes que las candidaturas están los problemas de los vecinos

