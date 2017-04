Axel Cantlón

Campana no nació en 12/2015, el Municipio y nuestra ciudad se construyó con el esfuerzo de muchas personas y trabajadores que se sacrificaron en un objetivo común. Radicales, peronistas, socialistas y conservadores convivieron en la gestión municipal en tiempos de Calixto Dellepiane como en tiempos de Jorge Varela; y siempre los lideres valoraron y respetaron el lugar que los trabajadores municipales tenían en el día a día de la gestión. Le recomiendo al Intendente Municipal con mucho respeto; que cambie su actitud altanera, amenazante y agresiva frente a los trabajadores municipales. Si Dellepiane y Varela pudieron convencer a trabajadores de otro partido político a trabajar a favor de su ciudad y su propia gestión; le recomiendo que siga ese camino, e intente convencer en lugar de mantener una actitud hostil y conflictiva con los trabajadores porque son la parte más débil de la relación laboral. Y si Ud no puede convencerlos de ninguna manera; debería revisar sus propias acciones porque seguramente ahí debe estar el error. Si Ud es el Intendente, es porque el pueblo de Campana le dio el poder para manejar nuestros destinos; y estoy seguro que ese mandato no implica generar y fomentar la violencia y el conflicto interno; sino más bien disolverlo definitivamente. Espero que en los próximos días el Ejecutivo termine su posición hostil para terminar con el conflicto interno; y que eso permita que la ciudad empiece a ver los cambios que tanto se reclamaban y que -después de un tercio de gestión finalizada- todavía no se ven resultados en ninguna area. Aprovechó también para saludar desde este espacio a todos los trabajadores municipales en su día; como así tambien a todos los trabajadores de Campana en este primero de mayo. Axel Cantlón / U.V. Calixto Dellepiane

Todos esperamos que el Intendente tenga humildad con los trabajadores municipales

Por Axel Cantlón

