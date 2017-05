La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/abr/2017 Para los Vecinos:

Defensor del Pueblo; vamos por otro intento

Por Carlos Cazador







Hoy voy a hacer una reflexión sobre un evento que tendrá lugar en un par de días, trayendo del recuerdo situaciones que se vienen dando desde hace varios años. El martes vendrá a Campana el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en una visita promocionada por partidos políticos que siempre se han opuesto a la constitución del esta figura en el ámbito local. Tan paradójico es lo que está sucediendo que el defensor del Pueblo hará una asamblea en el HCD, mismo recinto donde Primero Campana ha presentado el proyecto para que los vecinos de Campana tengan su propia instancia de defensa ante los atropellos que puede cometer los gobiernos y las empresas concesionarias de servicios públicos. Pero remontarme en el tiempo para desenmascarar a los que sistemáticamente se oponen a que tengamos una ciudad mejor es un ejercicio poco fecundo. En cambio, quiero rastrear desde el pasado la línea de coherencia que caracteriza a nuestra agrupación vecinal, para que seas vos quien identifique con claridad y sin trampas quiénes estamos de tu lado y quiénes no. Quiero que sepas que la última sesión del HCD volví a presentar el proyecto de defensor del Pueblo porque ahora, creo, está la chance concreta de hacerlo realidad. Tal vez a Abella, a su gestión, no le convenga que su figura se instale en la ciudad porque podrían considerarla un "palo en la rueda" para el desarrollo de la administración pública. Sin dudas, el defensor del Pueblo debe ser ocupado por un persona que sea independiente de los políticos de turno, cuyo único interés sea la custodia de los derechos de los campanense sea quién sea el que esté enfrente. Pero a pesar de ello y de mi apoyo crítico a su gestión, yo presenté el proyecto igual porque creo firmemente en su necesidad y en que, lejos de ser un obstáculo, transparentaría aún más el accionar municipal. Consideró que, en este particular contexto, el defensor del Pueblo podría velar por los intereses de los trabajadores municipales, vigilando el estricto cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo y que sus derechos laborales no se vean afectados en el marco de la puja salarial que el gremio mantiene con el Ejecutivo. Pero deciles eso a los concejales peronistas y a los exfuncionarios del gobierno anterior que se negaron ciegamente a la creación del defensor. Claro: ellos mantuvieron a los trabajadores con contratos paupérrimos y en condiciones de trabajo de explotación. ¡Ni siquiera podían mirar de cerca al defensor! Ojalá este año la iniciativa original de Primero Campana avance y podamos verla concretada. Espero que los vecinos que reclaman por causas que consideran injustas obtengan las respuestas que buscan este martes. Lo que aguardo también es que muchos de los concejales que seguramente irán se saquen sus caretas y admitan alguna vez que estaban equivocados. Que el defensor del Pueblo es necesario. Y que están dispuestos a votarlo afirmativamente cuando su proyecto llegue al recinto. Un fuerte abrazo, Carlos Cazador Teléfono: 15-676483 Mail: prensaccazador@hotmail.com Facebook y Twitter: CarlosCazadorOK



Para los Vecinos:

Defensor del Pueblo; vamos por otro intento

Por Carlos Cazador

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: