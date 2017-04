Romina Buzzini

Hola, buen domingo, hoy voy a comentarles con mucha alegría que ya en Campana se esta llevando adelante el programa denominado "Acá Estamos" perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Subsecretaria de la Juventud, mediante el cual se motiva a implementar acciones junto a organizaciones sociales para transformar sus comunidades. En el día de ayer tuvimos la posibilidad de compartir la actividad con cinco clubes de fútbol barriales de nuestra ciudad en el club Puerto Nuevo donde se compartió una tarde soleada de deporte y recreación. Actualmente el municipio viene trabajando de manera conjunta con Nación y Provincia en la puesta en marcha en nuestra ciudad de muchos programas que trabajan con niños y adolescentes, no solo desde la Secretaria de Desarrollo Social, sino también desde Educación y Cultura y el Área de la Juventud perteneciente a la Jefatura de Gabinete. Lo que marca un acabado compromiso de la gestión de trabajar junto a los jóvenes y para los jóvenes, pudiendo de esta manera abordar todos aquellos temas que los inquietan, preocupan como así también aquellos que son de su agrado e interés, con el objetivo de transitar la adolescencia de una maneras mas saludable, con proyectos propios, que les permita ver un futuro en el cual ellos son protagonistas y capaces de desarrollar sus habilidades y sueños. Estamos convencidos que trabajando con nuestro adolescentes, conversando y aprendiendo sobre salud sexual y reproductiva, uso y abuso de sustancias, violencias como bullying, acoso laboral, acoso sexual virtual y trastornos alimenticios, por medio de talleres, charlas y programas nos acercamos a todos, jóvenes y familia, sobre todo, teniendo en cuenta que cada familia es el primer espacio de crecimiento y aprendizaje y nada mejor para esto que el trabajo integral de niñas, niños, adolescentes y adultos. Tenemos mucho mas por hacer y fortalecer, pero sabemos que vamos por un buen camino en la construcción de una mejor ciudad para todos los campanenses estando cerca tuyo cada día. Para terminar la columna y cambiando lamentablemente el tema central, no quiero dejar pasar esta oportunidad para despedir públicamente a un amigo y correligionario como lo fue Efraín Cardonnet, no solo para mi sino para todos los radicales de Campana, con quien hemos compartido grandes debates y estrategias, como así también trabajado codo a codo, siempre alentando la renovación del partido y depositando su confianza en quienes hoy conducimos la Unión Cívica Radical, por todo esto y mucho mas, elevamos una oración para su eterno descanso y hacemos llegar nuestro mas profundo pesar a su familia. Estoy a disposición para escuchar ideas y proyectos. Hasta la próxima semana. Romina Buzzini / Email: rominabuzzini@yahoo.com.ar / Tw: @rominabuzzini

Creer, hacer. Estar:

Acá Estamos

Por Romina Buzzini

