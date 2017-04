La ciudad peatonal

Jorge Bader

El parterre central de las avenidas de Campana, fue un diseño original del Ingeniero Chapeaurouge, inspirado en el gusto francés del diseño paisajístico. Este criterio clásico del diseño renacentista, simétrico, lineal, uniforme, apuntaba a generar una identificación de las jerarquías circulatorias y permitía caracterizar las tipologías de los ejes urbanos. Era también una forma de reforzar la idea de parque urbano lineal, y de otorgar una cierta continuidad visual identificadora de la ciudad. La rehabilitación del parterre como espacio público unificador tuvo su revival en las reformas urbanas del Barón Haussman en el ensanche de Paris. Nuestro planificador original estaba indudablemente influenciado por este criterio paisajístico. Lo cierto es que muchos años después el único elemento unificador urbano se ha mantenido a lo largo de la historia. Con ensanches o disminuciones, con ampliaciones o sin modificaciones como en el caso de las avenidas Balbín, Perón o Ameghino. Los parterres de Campana tiene una situación especial ya que solo se han incorporado al paisaje visual pero no se les ha dado una condición de uso circulatorio peatonal, como el caso de los parterres franceses o los boulevares de Barcelona, o los ensanches de muchas ciudades incluso algunas ciudades Argentinas como el caso de Resistencia. Por otro lado estos parterres tienen una situación de diseño única. Garantizan una continuidad morfológica y un nivel que a pesar de las variaciones de la topografía de la ciudad se mantiene uniforme. La identificación por especies arboreas de distintos tipos, decisión de planificación ambiental de otra época, que resulto acertada, ha permitido que su impacto visual y ecológico ambiental se constituya en un hito urbano. No ha sucedido lo mismo con las veredas, ya que estas, han quedado sujetas a la voluntad individual. A pesar de las unificaciones reglamentarias, las veredas son un muestrario de distintas variantes, con niveles irregulares, que hacen el tránsito peatonal muchas veces difícil y otras imposibles. Una de las imágenes que rápidamente identifican los espacios públicos de las ciudades brasileñas tiene que ver con las veredas portuguesas, una cinta variada de morfologías sinuosas de piedra asentada sobre arena. Mas allá de la critica que tienen por las dificultades de transito en caso del uso de tacos, para las mujeres o la circulación de sillas de ruedas, tema que se está corrigiendo con sendas alternativas de asfalto, la realidad es que la "socialización" del espacio de tránsito peatonal, con administración municipal ha dado un resultado interesante, ya que es el elemento distintivo unificador del diseño urbano. La cuestión interesante acá, como desafío de diseño urbano, es analizar, como se puede resolver una continuidad circulatoria pedestre aprovechando la potencialidad de los recorridos lineales de los parterres. Este espacio verde, con carácter propio, puede constituirse en el sustituto natural de la discontinuidad tortuosa que plantean muchas veredas. Si el objeto central de la movilidad urbana es la creación del espacio peatonal privilegiado sobre la circulación vehicular, este espacio particular constituye un dato central en el proyecto de la ciudad. La accesibilidad a pie permite asegurar las funciones de paso (desplazamiento), de estancia (reposo, juego, vida social) y de actividad (paseo aeróbico o manifestaciones culturales). Esta accesibilidad viene proporcionada por la calidad urbanística del espacio público, la existencia de ámbitos con prioridad al peatón y la creación de una red de itinerarios y recorridos peatonales. La finalidad de esta red debe ser interconectar el territorio urbano de manera que la mayoría de sus infraestructuras de transporte, equipamientos y espacios de recreación queden al alcance del ciudadano que se desplaza a caminando. De este modo, se garantiza una buena accesibilidad a los servicios y actividades cotidianas: centros educativos, deportivos, administrativos, institucio-nales, culturales, cívicos, mercados, etc. En consecuencia, se favorece la sensación de proximidad y, a la vez, se reduce la dependencia de la movilidad motorizada por parte de la población. Analicemos la cuestión desde el punto de vista recreativo. El circuito aeróbico por excelencia en el que se reconoce en el imaginario popular como el "Campito". Un sector que ha sido históricamente aceptado como el destino de las caminatas de la mayoría de la población, y ámbito de encuentro y actividades a cielo abierto. Las superficies de los parterres superan en mucho, la concentración territorial del "Campito". Sin embargo al estar asociados a las avenidas de transito rápido vehicular y por su diseño de carácter visual y no utilizable en sentido circulatorio peatonal, no están incorporados como una alternativa de recorrido urbano. Un desafío de la planificación proyectiva de nuestra ciudad es recuperar la ciudad para el peatón. Por ello la re funcio-nalización de los parterres puede constituirse en un hito urbano característico y quizás nos permita recuperar el espíritu del planificador Chapeaurouge, su intención original del diseño urbano, conjuntamente con el objetivo de incorporar estos espacios al recorrido peatonal. Arq. Jorge Bader - Matricula CAPBA 4015

La ciudad peatonal

Por Arq. Jorge Bader

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: