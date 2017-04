Allá por el año 1969, entré por primera vez como alumna a la Escuela Normal. La imponencia de aquel edificio nomás indicaba que debías estar a la altura de las circunstancias. Encontrarse en el hall de entrada con la brillantez de aquellos pisos y el busto del Dr Eduardo Costa inspiraba cierta circunspección y solemnidad. Inmediatamente aparecía la magnífica escalera a tu izquierda que llevaba a la planta alta donde se encontraban parte de los salones de clase. Y allí, a un costadito , pasando la Biblioteca y el codiciado "cuadro de honor", un cartel claro anunciaba SALA DE PROFESORES. Muy rara vez llegábamos hasta ella, simplemente asomados a la baranda superior sobre el hueco, esperábamos que subieran los personajes más respetados y algunos hasta admirados: los profesores; tanto es así que era común en nuestras tardes de vacaciones adolescentes, hablar y comentar los episodios que se vivían en clase y los tenían a ellos como primeras figuras. En las reuniones familiares, los adultos también hablaban de la Escuela y de la excelencia de muchos de sus docentes. Todos admiraban su rol y como es lógico en ese clima, en 1979 volví a la Escuela ya convertida en profesora (lo mismo les ocurrió a muchos de mi generación). Tuve una hermosa recepción que me hizo sentir sumamente valorada y esperada. Así finalmente empecé a transitar la misteriosa Sala de Profesores desde adentro. Atravesar aquellas puertas de vidrio repartidos fue todo un logro personal, descubrir los viejos e históricos sillones de cuero, la enorme mesa central con los extremos redondeados -de una fortaleza impresionante- y los casilleros de madera adosados a la pared con el nombre de cada departamento; resumían las características de aquella Sala que no hablaba pero se hacía sentir: tradición, firmeza y conocimientos. Los pizarrones en sus paredes condensaban toda la información que debíamos conocer: horarios, reuniones, eventos, documentación, viajes con alumnos, mensajes, citaciones, etc, etc..... Y en un sencillo rincón, una pequeña mesa, sobre la que colgaba de la pared una pizarra donde se anotan los turnos de las tortas y dulces de los días jueves; era la "cocina" de la sala de profesores. Allí se vivían momentos de camaradería difíciles de explicar, los temas fluían y fluctuaban desde triviales a profundos, de educativos a recreativos, de bromas picarescas a consejos de vida sentidos. Se maquinaban y organizaban eventos, viajes con alumnos, visitas al teatro, acciones departamentales, se compartían recetas acompañadas de sus respectivos poemas humorísticos en un contrapunto propio de excelentes payadores, ... la Biblia y el calefón ; pero ese motorcito impulsaba la acción como si fuese una gran locomotora tanto es así que la Sala echaba humo del creativo y del otro porque eran tiempos donde no existía la prohibición de fumar en edificios públicos. Ese era el secreto de esa escuela en movimiento que vivimos, una gran camaradería, a pesar de las diferencias y por que no de los conflictos subyacentes que existen en toda institución. Más allá de todo estaba el rol a cumplir y lo que la comunidad esperaba de su Escuela. Un recuadro especial para mi querido Departamento de Ciencias Sociales que compartimos con tanta gente maravillosa, algunos con los que nos seguimos viendo y estando afectivamente unidos, otros que les perdimos el rastro y aquellos que ya no están entre nosotros pero viven en nuestra memoria colectiva: Sara, Pablo, Jorge Aquiles, Jorge, Marta, Nora, Ursula y tantos otros con los que motorizamos proyectos increíbles como aquel cumpleaños que terminó con una lluvia de globos que caían del techo del gimnasio, las clases abiertas en actos escolares para recordar fechas patrias, los que desarrollamos en el marco del exitoso Proyecto 13 que le brindo a los alumnos la posibilidad de hacer actividades extraprogramáticas a contraturno y hasta aquellos risueños y de entre casa para gratificar a algunos de los integrantes del Dpto por sus bodas de plata con la docencia o su tan merecida jubilación. Todo un contagio de alegría en el hacer que nos estimulaba a superarnos y derramaba lógicamente en el aula. Esa Sala de Profesores tan polifacética como mercado oriental donde podías encontrarte con un vendedor de libros o de camperas, con el profesor más experimentado y el novato, con el más apreciado por el alumnado y el más odiado, con el Director o el portero, la preceptora o la secretaria, el alumno solícito a colaborar y el que venía a reclamar; personajes todos del teatro de la vida y que sostuvieron el hilo invisible del tejido social que genera la ESCUELA NORMAL y que hoy nos lleva a reunirnos a través de nuestros recuerdos, para fomentar la mística pertenencia a esta queridísima institución educativa en vísperas de su primer centenario. Te invitamos a entrar a nuestro Facebook Los 100 años de la escuela normal de Campana, para compartir tus fotos y anécdotas de la escuela. PARA AGENDAR: 16 DE SEPTIEMBRE.."EL ALMUERZO POR LOS 100"



Escuela Normal. Caminando hacia los 100:

La Sala de Profesores

Por ex docentes y ex alumnos de la Enec

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: