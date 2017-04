Imagen ilustrativa. "Me empobrecí porque entender abruma me empobrecí porque entender sofoca, Bendecida la fuerza de la roca! Yo tengo el corazón como la espuma" --Alfonsina Storni (1892-1938) Agrio está el mundo...Los modelos productivos de hoy agotan los recursos de la Tierra. La era del petróleo llegó a su fin. La respuesta final la dará la Madre Tierra, la Pachamama que hoy soporta agroquímicos, deforestación, ganadería y proyectos mineros insustentables. Los seres concientes, las almas sensibles debemos transmutar sentimientos de bronca e impotencia ante esta realidad y emprender acciones o pequeños gestos de cuidar recursos, reciclar y generar espacios verdes, aunque sea, macetas en un balcón. Si entendemos que el Reino Vegetal hace posible nuestra vida, entendemos que todos podemos (y debemos) dar vida mediante el cultivo de flores o plantas aromáticas o árboles y arbustos, especies comestibles, etc. La idea es plantar, generar espacios verdes en veredas, patios y balcones. Para mejorar el aire que respiramos y protegernos de la contaminación de tantos vehículos y tantas fábricas. Son los seres verdes los que sacan el dióxido de carbono del aire para hacer fotosíntesis y luego liberan oxígeno puro. Las ciudades necesitan mas árboles y menos cemento. Tanmbién se necesitan más flores para salvbar a las abejas.Las abejas polinizan, tambien los pájaros y las mariposas. Por sobre todo se necesitan seres sensibles con manos amorosas que siembren y permitan así expresar el PODER y la BELLEZA de la vida vegetal. Mónica A. Rímoli Postgrado Ayurveda

Ayurveda y Salud:

El poder de la flor



