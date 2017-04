(Hebreos 1:1,2) "Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo". Así que esta claro, Dios nos quiere hablar a través de Jesús. ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo nos comunicamos con Jesús? ¿Cómo sabemos cual es su voluntad? Conocemos a Jesús cuando entendemos su mensaje y su ofrecimiento y lo aceptamos en nuestro corazón…, sin arrepentimiento, y sin aceptar que la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado, no es posible relacionarnos con Jesús. Luego que somos hijos de Dios, (cuando tenemos el Espíritu de Cristo en nuestros corazones), nos comunicamos con Jesús, orando. ¿Cómo está tu comunicación con Dios? es indispensable que todo hijo hable con su padre. La Palabra de Dios nos exhorta a orar sin cesar (1 Tesalonicenses 5:17). Si tú no tienes deseos de orar, algo anda mal en el aspecto espiritual. ¿A quién crees que le interesa mucho que nosotros no oremos a nuestro padre? Conocemos su voluntad leyendo La Biblia y estando cerca de El. ¿Cómo esta tu lectura de La Biblia? ¿Leíste el nuevo testamento? ¿Cuánto tiempo lees por semana? En muchos versículos dice; Jesús: "decía a gran voz: El que tiene oídos para oír, que oiga!" (Lucas 8:8). ¿Será que algunos no lo escuchaban a pesar de estar allí? ¿Por qué es importante escuchar a Dios? pues sin duda, ¡Para no equivocarnos! Muchas veces se casaron y se divorciaron, se mudaron de casa, y siguieron con los mismos problemas, a otra ciudad, y siguieron igual, cambiaron de Iglesia, renunciaron a un trabajo o no cumplían con su trabajo, y se quedaron sin nada, no estudiaron pudiendo hacerlo, y luego sufrieron las consecuencias, etc. etc. Con muchas decisiones hay un mal entendido, algunos dicen "Dios me habló" o como ser, "Dios me dijo que lo hiciera" o "el profeta de Dios me dijo". ¿Cuantas malas decisiones se han justificado con esas declaraciones? ¿Como sabemos que fue Dios y no tus emociones? ¿Los que motivaron tus decisiones? ¿Cómo y Cuándo saber que Dios nos esta hablando? y no nosotros?, o peor, el otro? ¿Como afinar nuestro oído para oír la voz de Dios? ¿Tenés tus oídos puestos en la frecuencia de Dios?, ¿Como sabes que es la radio de Dios? ¿La correcta? ¿Hay alguien hablándote del otro lado? A veces escuchamos a quienes hablan muy parecido ¡pero! Hay cosas que la Biblia no dice, o es mas, está en contra. La única forma de saber si es de Dios, es leer la carta que nos envió a cada uno de nosotros, "La Biblia"; Dios no nos mandaría una carta que no podamos leer y entender, no tenemos excusa. (Juan 5: 39) Escudriñad las Escrituras; porque ellas son las que dan testimonio de mí". No nos vamos a equivocar si escudriñamos las escrituras, lo dice Jesús. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ¿Cuándo habla Dios?

Por Luís Rodas

