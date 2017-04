Rincón Tuerca

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo está realizando este fin de semana con el Gran Premio de Rusia otra carrera del campeonato. Televisa Fox Sport. CONDICION: En declaraciones televisa Rubén Fernandez aseguró que volvería a correr como piloto invitado de su hijo en los chasis del regional si se diera la posibilidad con la condición de realizar algunas pruebas en lo previo. SEGUIR: En cuanto a su hijo Gastón que había pensado no seguir este año, el amor fue más fuerte y continuará en la categoría trabajando en el auto pensando ya en la próxima competencia. SUEÑO: Los dirigentes de la categoría ALMA están concretando un viejo sueño de recuperar la Clase Tres que está arrancando su temporada. Hay muchas ilusiones con esta propuesta y entusiasmo de cara al futuro. El responsable de la categoría Omar Di Doménico cree que de acá a fin del cierre del calendario se van a ir sumando varios autos que se comprometieron a sumarse. TOPE RACE: Nueva presentación de la categoría durante este fin de semana en el Autódromo de Chaco. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". PODIO: Ignacio Lopez viene de correr en el Kartódromo de Zárate en la categoría Prokar donde en la Clase Juniors terminó segundo haciendo otro podia con la motorización de Fabián Martinelli. La intención es de continuar en esta categoría. FINALIZAR: Tras la carrera en el Roberto Mouras el zarateño Sergio Yacobone finalizó tercero en la final con el chasis que arman con su familia en su taller donde tienen toda la intención de hacer todo el año. MEJOR: Siguen los trabajos en el auto para mejorar la buena performance de la primera carrera en la clase promocional de Alma por parte de Lucas Dobladez y todo su equipo que en La Plata este fin de semana con pilotos invitados van por otro desafío con la motorización de Rubén Alfonso. VIAJE: Ellos emprendieron un viaje en moto para recorrer el norte argentino más específicamente la provincia de La Rioja. Allí fueron Germán Modarelli, Santiago Escudero, Nestor Ceña, Diego Zarantonello y Carlos Gaia a desafiar la altura donde llegaron a estar cinco mil metros sobre el nivel del mar. PLANEAR: Como era de esperar no todos la pasaron bien en la altura pero lograron su cometido de disfrutar el último fin de semana santa con momentos buenos y de los otros. Ahora ya planean una nueva aventura. PILETA: Siempre fue un innovador de realizar aventuras personales Don Santiago, aún se recuerda cuando intentó tener aguas tipo termales en su pileta de natación que terminó prendiéndose fuego y destrozando la misma ante la llegada de los bomberos que no podía creer lo que veían y como se destruyó la misma. Que jugador Santi! PROBAR: En la semana se lo puede ver a Mateos Benitez probando su karting con el cual se busca el campeonato en su clase de la categoría Kart Plus donde el representante de Zárate arrancó este año y ya mostró su capacidad. TOPE RACE SERIES: En el Autódromo de Chaco llega la categoría para realizar otra fecha del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". PRESUPUESTO: Stefano Di Palma arrancó corriendo en el TC Pista Mouras donde hizo una sola carrera con el auto que le entregó el equipo de Novak-Tártara pero la falta de presupuesto hizo que se bajara del auto. ENFRENTAR: Ante los buenos resultados que Valerio Diamante viene obteniendo en los chasis del Regional y la Clase Uno dl Turismo Pista el representante de Capilla del Señor va a enfrentar las dos categorías tratando de llegar con el presupuesto acorde para tal emprendimiento. ALMA: En el Autódromo platense la categoría desarrolla su carrera con pilotos invitados durante este fin de semana con un parque interesante de autos donde se está sumando la Clase Tres. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo con dos finales, una de titulares y otra para los pilotos invitados. PODER: El deseo del piloto es poder hacer todo el año en karting si los presupuestos están acorde tras volver a la categoría que le permitió ganar campeonatos. Se lo ve entusiasmado y van a trabajar con su hermano que tiene a cargo el motor para ser el protagonista que siempre tuvo en la Kart Plus. TOPE RACE JUNIORS: Nueva posibilidad de ver en pista a esta categoría en este fin de semana en el Autódromo de Chaco donde llevan adelante otra carrera del presente campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". GANAS: Tenía las ganas de correr en esta temporada y finalmente cometió su objetivo por esto el zarateño Sergio Saucedo está militando en la categoría Pako con resultados dispares pero conforme de estar en la alta competencia. AFIRMAR: En nota televisiva Gabriel Toledo afirmó que este año van por el campeonato con Ludmila Rodriguez en la categoría de Karting que viene desarrollando en la Kart Plus. Según Gaby tienen todo para ser protagonistas con el asesoramiento que recibió en su viaje a la N.A.S.A. en su momento. VISITAR: El gerenciador del kartódromo de Zárate Héctor Tardito confirmó que a lo largo de la temporada visitarán el predio las diferentes categorías PAKO-PROKART-REGIONAL-KART PLUS-ROTAX y también el Campeonato Argentino de Karting lo que superará más de veinte competencias. POTABLE: Sin duda que sigue siendo el kartódromo más potable de nuestro país que además posee todas las comodidades y necesidades para los pilotos como del público que cuenta con parrillas, baños de primer mundo entre tantas posibilidades que brinda el predio. INTENCION: La llegada de Claudio Cruzado a la Clase uno del Turismo Pista tiene que ver con la intención del piloto que representa a Los Cardales de correr allí con su Fiat Uno porque al "Colorado" le encanta correr con estos autos. CUMPLEAÑOS: Anoche cumplió sus primeros noventa años de vida el Club San Martín reducto que gente del automovilismo visitó en varias oportunidades haciendo cena y comidas. La fiesta contó con la presencia de sus socios y familiares donde el ex acompañante Claudio Ballester es dirigente de la institución en la actualidad y representó al mundo tuerca. KART PLUS: Esta especialidad del karting desarrolla otra carrera del campeonato en el kartódromo de Zárate en este fin de semana. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. GANAR: El Turismo Internacional viene de correr en el autódromo de Olavarría su segunda fecha donde en la Clase Super ganó Mauricio Constante mientras que en la Clase Dos fue para Fabian Presa. DETENIDO: El hecho aconteció en su momento con el ex piloto de motos Eduardo Giobellini en la esquina de Belgrano y 25 de Mayo cuando su auto quedó pensó que todo está resuelto pero estos vehículos funcionan con nafta sin duda que el abuelo está muy confundido. CONFORMAN: Martín Saba y Lucas Yerobi conforman la dupla que este domingo están corriendo en el autódromo de La Plata en la categoría Alma con el auto que se armó en el taller de Juan Sbarra con la caja que le armó Marcelo Lopez. La idea de Saba es poder hacer toda la temporada. TURISMO NACIONAL: La categoría lleva adelante este fin de semana otra carrera del campeonato con sus dos clases y su habitual parque de autos en el autódromo de termas de Rio Hondo donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". PUESTO: El Super TC 2000 viene de correr en Potreros de los Funes el pasado domingo donde el piloto de Campana Matías Milla con el Toyota del equipo oficial clasificó vigésimo cuarto, luego fue excluído en la carrera clasificatoria y en la final ocupó el puesto vigésimo octavo. ESPERAR: La señora que en su momento dimos cuenta que desea correr ya tiene el auto terminado para sumarse a la categoría elegida pero ahora el tema económico la está condicionado para tener su producto en pista. Por ahora Zárate sigue esperando tener una mujer en la alta competencia. EXCLUIDA: Un inconveniente en el carburador no permitió que superara la técnica Rocío Daventa en la Categoría Rotax en la última presentación lo que provocó ser excluída de la competencia y quedarse con las manos vacías en esta competencia de karting. RALLE MUNDIAL: Un fin de semana especial para los amantes de la categoría que visita Córdoba para hacer otra fecha de la categoría en este fin de semana por el campeonato mundial. Un espectáculo para disfrutar. TRIUNFO: La Fórmula Renault viene de correr en el autódromo de Potreros de los Funes con triunfo para Tadeo Kicenti que parece ver el piloto a batir de cuatro carreras lleva ganadas tres competencias. ASEGURAR: En nota televisiva el joven Enea Ciaponi aseguró que no cambiará de categoría como habia contado en su momento y se decidió con todo su equipo mostrar el Uno en la categoría de los ciclomotores y seguir en la Clase 55 cm3 como la temporada anterior. PROXIMA: La llegada a la GTA del Regional se puede dar en la próxima carrera por parte del zarateño Ariel Fontanot que tiene terminado el Ford que se trabaja y se prepara en la fortaleza de Juanjo Tártara desde siempre por parte del "Gato" que lleva varias temporadas en esta categoría.

Rincón Tuerca

