Impactante choque de camiones en ruta Panamericana

Ocurrió en el km 72 de la mano a Capital Federal, a la altura del barrio Dallera. Un chófer quedó atrapado, pero no sufrió heridas de gravedad. También quedó involucrado un VW Vento. Por el hecho, se produjeron grandes complicaciones en el tránsito. Un impactante accidente que involucró a dos camiones y un automóvil ocurrió ayer en el kilómetro 72 de la mano a Capital Federal de la ruta Panamericana, a la altura del barrio Dallera. Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad, a pesar de la necesaria intervención de personal de Bomberos Voluntarios para rescatar a un chófer que quedó atrapado dentro de uno de los camiones. Según trascendió, todo se desencadenó alrededor de las 13 horas, cuando un Fiat Iveco habría frenado repentinamente ante la presencia de perros sobre la autopista. Esto no habría sido advertido por el conductor del Scania que circulaba detrás: así, éste lo impactó e hizo un "efecto tijera" que atrapó a un VW Vento. Incluso, producto de la maniobra quedó montado sobre el guardrail central y con la cabina ocupando el carril rápido de la mano a Rosario. Así, el conducto del Scania, identificado como Horacio Cisneros (de 43 años y vecino del barrio Otamendi), quedó atrapado dentro de la cabina, mientras los ocupantes de los otros vehículos no sufrieron heridas de consideración. Finalmente, tras la asistencia de personal de Vittal y el trabajo de Bomberos Voluntarios, pudo ser rescatado y trasladado al Hospital San José. A partir de ese momento comenzaron los trabajos de remoción y limpieza de la autopista, razón por la cual se limitó el ingreso a la ruta (estaban bloqueadas las bajadas desde Ruta 6 y Av. Rivadavia) y se generaron importantes complicaciones en el tránsito de nuestra ciudad, especialmente en el triángulo que conforman la Ruta 6, la ruta Panamericana y el Camino Eva Perón-De los Trabajadores. Como consecuencia de ello, hasta las 18 horas, se registraron demoras muchos más grandes que las habituales en zonas como la rotonda del McDonalds, que se transformó ayer en un caos todavía mayor al que se sucede día tras día.

Se produjeron grandes complicaciones en el tránsito, especialmente en la rotonda del Mc Donald´s.





EL CONDUCTOR QUE QUEDÓ ATRAPADO EN EL CAMIÓN SCANIA ES VECINO DEL BARRIO OTAMENDI. AFORTUNADAMENTE NO SUFRIÓ LESIONES DE GRAVEDAD.





PERSONAL DE VITTAL, BOMBEROS VOLUNTARIOS, DEFENSA CIVIL Y CINCO VIAL PARTICIPARON DEL OPERATIVO QUE SE REALIZÓ EN EL LUGAR.



Impactante choque de camiones en ruta Panamericana

