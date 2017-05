Acto homenaje a 35 años del hundimiento del Crucero Gral. Belgrano

Frente al monumento a los caídos en Malvinas e islas del Atlántico Sur, el Intendente Abella estuvo junto a ex combatientes y sobrevivientes del hundimiento, a quienes los destacó como "nuestros héroes contemporáneos de la patria". En el marco del 35º aniversario del hundimiento del Crucero General Belgrano ocurrido el 2 de mayo de 1982 durante la guerra de Malvinas, este martes se realizó un emotivo acto homenaje en la plaza Eduardo Costa, frente al monumento a los caídos en Malvinas e islas del Atlántico Sur. Con la presencia del intendente Sebastián Abella, la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; funcionarios del Ejecutivo y concejales, se llevó a cabo un minuto de silencio, una alocución del sobreviviente Ricardo Córdoba y otra del jefe comunal, quien hizo mención a la importancia de estos actos que "ayudan a conservar la memoria y a preservar la entidad de nuestros héroes contemporáneos de la patria" Tras colocar una ofrenda floral en el monumento, Córdoba destacó el buen gesto del Intendente de participar del homenaje y expresó que "a 35 años de lo que fue el hundimiento del General Belgrano; como siempre nuestra ciudad está recordando, acompañados de las autoridades de Campana, vecinos ex combatientes y los sobrevivientes, lo que fue aquel 2 de mayo de 1982." "Hoy seguimos reclamando verdad y justicia porque el crucero fue hundido fuera de la zona de exclusión por el submarino nuclear inglés Conqueror en lo que nosotros consideramos un crimen de guerra", señaló Acompañado por los ex combatientes Ricardo Maciel y Claudio Milivinti y familiares, Córdova recordó "a los 323 compatriotas, centauros de la patria que son los que quedaron en el fondo del mar, junto con aquellos 649 que están en el cementerio Darwin que son los que quedaron haciendo soberanía en nuestro territorio nacional de nuestras islas Malvinas". Córdoba, junto a otros tres vecinos de Campana, Julio Dopazo, Raúl Pérez y Luis Piñeiro, fueron los únicos sobrevivientes del distrito. Tras el acto, el Intendente instó a todos los ex combatientes a participar de una reunión el próximo martes a las 15 en el palacio municipal.

Se colocó una ofrenda floral en el monumento.



Acto homenaje a 35 años del hundimiento del Crucero Gral. Belgrano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: